Borrell propone un salario mínimo europeo y una ayuda al desempleo complementaria para todos los trabajadores de la UE

El candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha propuesto en un mitin en Valencia un salario mínimo europeo en todos los países y una ayuda al desempleo complementaria para todos los trabajadores de la Unión Europea. "El problema de una parado griego debe ser un problema para Alemania", ha explicado, en referencia a los distintos mercados de trabajo de los 28 miembros. "Europa será social o no será. No sobrevivirá si no es solidaria. Ya tenemos un 40 % de europeos que piensan que en 15 años la UE desaparecerá", ha dicho.

Borrell ha participado en un mitin en Valencia, en el que también han hablado la candidata a la alcaldía de Valencia por el PSPV, Sandra Gómez; la candidata al Europarlamento Inmaculada Rodríguez Piñero y la líder del PSPV de Valencia, Mercedes Caballero.

El candidato socialista ha pedido también un "Erasmus para los trabajadores manuales". "Debemos preguntarnos que podemos hacer por Europa. Debemos traer Europa a casa", ha propuesto. "No podemos luchar solos contra el cambio climático o contra las mafias de la inmigración ilegal", ha dicho. Para Borrell, "EEUU ya no nos va a proteger, Rusia está al acecho y China es un gigante tecnológico competidor. Solos no podremos competir y sin inmigrantes no podremos ser lo que somos en la actualidad", ha manifestado el candidato socialista.

"Soy catalán, soy español y soy europeo, y no voy a dejar que nadie me quite lo que soy. Eso es la esencia viva de Europa. Pero hemos de ser críticos con la idea de Europa. Soy europeísta, pero no soy eurobeato. No todo lo que viene de Europa es bueno. Nos hemos puesto a hacernos competencia entre los países, como bajar los impuestos y los salarios para atraer inversión. Hemos entrado en una competencia desleal y en esta Europa próspera hay un 25% de la gente en el borde de la pobreza. Es inaceptable", ha dicho Borrell.

"Necesitamos un salario mínimo europeo que iguale las posibilidades de los europeos en toda Europa. Y necesitamos un seguro de desempleo complementario en todos los países, para que el paro de un griego sea también un problema en Alemania. Y necesitamos una unión bancaria", ha propuesto el exministro de exteriores. Borrell también ha manifestado que es necesario un gran plan para luchar contra el cambio climático: "Hay que repartir los costes de una forma justa".

El número 1 del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha hecho un discurso muy europeísta en que ha intentado explicar la importancia de Europa. "Europa no se hace sola, puede que se haya hecho sin que la gente haya participado demasiado. Pero mirad lo que ha pasado en Milán, con ese encuentro de aintieuropeístas que quieren enfrentar culturas, impedir la entrada de inmigrantes y basarla en el cristianismo. Hace 70 años tuvimos una Europa de nacionalismos que mandaba a sus jóvenes a matarse entre ellos", ha explicado.

La UE, ha dicho Borrell, "es algo extraordinario, porque el estado natural es el enfrentamiento. En Europa, los que antes se mataban ahora cooperan. Y es el lugar de la libertad política, del progreso económico y de la solidaridad social". "Comparados con el resto del mundo, somos una isla de solidaridad", ha dicho. Borrell ha reivindicado la Unión frente a gigantes como China, que "cuando yo me muera tendrá más de 2.000 millones de habitantes. ¿Qué hace un país de 80 millones frente a eso?", ha afirmado.

La candidata del PSPV a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, ha criticado a la “derecha de las tres siglas” española por necesitar de la ultraderecha para gobernar, mientras en la Unión Europea se la “combate”. Gómez ha alabado a Josep Borrell y a Miquel Iceta por ser la centralidad frente al independentismo y la derecha.

Sandra Gómez ha planteado una Valencia inclusiva. “No me puedo creer que Valencia se sienta cómoda con las tres derechas cuando fue acogedora del Aquarius, cuando su policía local echó al autobús xenófobo de Hazte Oir o cuando se estremece con cada víctima de violencia de género”, ha explicado.

Vamos a ganar esta campaña con ideas y propuestas. "Hemos sido el único partido que ha puesto a todos los barrios en el mapa. Eso es lo importante. Nuestra prioridad ha sido dar respuesta a todas las necesidades de las familias trabajadores. Vamos a impulsar 16 escuelas infantiles y que nuestra educación de 0 a 3 años sea universal y pública", ha anunciado, así como a "cuidar a todos nuestros mayores". "Son el motivo de orgullo de haber hecho grande Valencia y para ello dotaremos la ciudad de más centros para mayores", ha añadido.

Por su parte, la número seis en la lista socialista al Europarlamento, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha explicado que sin la Unión Europea es imposible comabatir el cambio climático o afrontar una globalización justa y con derechos. Rodríguez Piñero ha pedido el voto para los socilistas para conseguir una Europa de los ciudadanos, "una Europa social".