VÍDEO | "Dale fuerte; si no le rompes la pierna, no": la arenga de un padre en un partido de niños de 11 años

Nada que ver con el deporte, ni mucho menos con la educación. El vídeo que muestra este artículo no va de eso, sino de todo lo contrario. Va de esas cosas que hay que erradicar de los campos de fútbol y que son el peor de los ejemplos para los niños y niñas que han encontrado en los terrenos de juego un lugar donde realizarse física, pero también humanamente.

Minuto y resultado. Once horas de la mañana del pasado sábado. Arranca en el campo municipal Garganes de Altea (Marina Baixa) un encuentro trascendente en lo alto de la clasificación. Juegan el tercero, los locales del Altea, contra el segundo, de la escuela municipal FB Dénia. Categoría alevín. A uno y otro lado de la línea divisoria, niños de once años.

El encuentro se le pone de cara a los visitantes, y a pocos minutos del final el marcador señala un contundente 0-3. Y ahí se desencadena la escena que muestra el vídeo. En él se ve a uno de los jugadores dianenses en el suelo. Parece estar llorando por el dolor. Desde la banda, un hombre se dirige voz en grito al futbolista del Altea que le ha hecho la falta. Al parecer, su hijo, según testigos presenciales.

"¡Eh! A la próxima dale, pero dale fuerte, si no le rompes la pierna, no… ¿Me has escuchado? A la próxima le das, para que se queje". El mensaje desde la banda no pasa desapercibido para algunos padres del FB Dénia. Y en el vídeo se oye cómo una madre se dirige al hombre: "¿Esa es la educación que hay que dar a los niños? […] No hay que ponerse así, es un juego, no hay violencia".

Pero lejos de aplacarse, el hombre sigue empeorando la situación. "Somos extranjeros, por eso somos más duros; tenemos la polla más grande", dice para sorpresa de los padres del FB Dénia. En vano, le hacen saber que al lado "hay una niña". Mientras, junto al hombre, varios niños le ríen la supuesta gracia.

Ahí se corta el vídeo. No obstante, aseguran los testigos que el hombre siguió con expresiones aún más soeces. Y "después el tipo fue donde estaban los padres del Dénia y les desafió para que entraran a la gresca, pero decidieron que mejor celebrar la victoria e irnos hacia casa", explican.

Ya tras el incidente, otro de los padres del conjunto del Altea acudió "a pedir disculpas y a decir a los padres del equipo dianense que se le caía la cara de vergüenza, que este tipo siempre la armaba; y que no entendía por qué el Altea le permitía esos comportamientos".