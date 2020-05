Ignacio Escolar: "Hemos encontrado una tabla de salvación en nuestros lectores"

Periodismo de calidad, por y para los lectores. Es el modelo que plantea el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, para sobrevivir a la crisis económica derivada del coronavirus. El periodista ha participado este jueves en un coloquio de la Unió de Periodistes Valencians, moderado por su presidenta, Noa de la Torre, junto a Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, sobre la crisis y los cambios en el sector que están llegando con la pandemia.

El parón en la actividad económica que conlleva el confinamiento por la COVID-19 ha provocado una caída de ingresos en los medios de comunicación sin precedentes y ha llevado a grandes redacciones a realizar recortes y prescindir de trabajadores. "En la parte publicitaria lo estamos pasando mal, igual que el resto de medios. Pero hemos encontrado una tabla de salvación en nuestros lectores. Nos han respondido de manera excepcional", explica el director de eldiario.es. Escolar ha detallado que este medio ha pasado en dos meses de 36.000 a más de 53.000 socios que respaldan económicamente el proyecto.

Ese apoyo, señala, "nos está permitiendo que seamos una redacción anómala: hemos recortado los sueldos más altos de la redacción, pero no estamos haciendo ERTE ni despidos (...) Todo eso gracias a los lectores".



El director de eldiario.es coincide con el responsable de Valencia Plaza en señalar que la forma de sobrevivir a la crisis es "haciendo periodismo". Los medios han multiplicado por tres y por cuatro sus audiencias diarias, llegando a cifras récord en las ediciones digitales, espacio en el que ambos diarios son nativos. Pero, consideran, no se quedarán si no continúan recibiendo una buena información. La gente recurre a los medios que no lo cifran todo a captar audiencia cuando quieren "separar el grano de la paja", la comentado Javier Alfonso.

"Cuando buscas lectores dipuestos a pagar por buen periodismo, y no vas a por la audiencia, el tipo de periodismo que haces es totalmente diferente. Creo que esto va a servir para que hagamos mejor periodismo", ha expresado Escolar. "Si el medio tiene poca credibilidad, vale poco", apostilla Escolar.

Sobre las ayudas insitucionales y la publicidad del sector público a los medios, ambos periodistas defienden que ese dinero no puede servir para comprar a los medios. En el caso del director de eldiario.es, cree que hay campañas que son servicio público por definición, como los teléfonos de información sobre la violencia machista o las campañas de vacunación, aunque considera que la publicidad institucional se ha utilizado como forma de control mediático y se ha repartido de forma opaca. "Los gobiernos no quieren un reparto objetivo, quieren repartir a su gusto", advierte por su parte Javier Alfonso.

Respecto a la dependencia de los gigantes digitales como Google o Facebook y sus algoritmos, el director de eldiario.es considera que los medios deben alejarse de esas dinámicas del SEO: "Nosotros hacemos titulares para los lectores, no para los algoritmos. En el momento en que lo haces te conviertes en rehén".