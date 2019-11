Íñigo Errejón: "Esta campaña electoral no puede ser una repetición del Pimpinela entre Sánchez e Iglesias"

La coalición entre Más País y Más Compromís se ha presentado hoy en Valencia. El candidato por Madrid, Íñigo Errejón, ha criticado duramente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias por no haberse puesto de acuerdo. En ese sentido se ha presentado como la única posibilidad al "desbloqueo". "Esta campaña electoral no puede ser una repetición del Pimpinela entre Sánchez e Iglesias. Si ya empiezan a hacer campaña como antes mal vamos", ha denunciado.

Ante un millar de personas en el teatro Olympia de València, Més Compromís-Más País ha protagonizado su puesta de largo en la campaña electoral, el mitin central de la coalición en la tercera circunscripción en número de escaños. Una plaza estratégica para las formaciones que lideran Mónica Oltra e Íñigo Errejón.

"Los dirigentes que no son capaces de llegar a acuerdos deberían dar un paso atrás. Las familias trabajadores españolas no pueden aguantar en bucle. Cuando las derechas tienen los números, pactan. Cuando tienen un voto más siempre pactan. La diferencia es que los progresitas que ganamos en las urnas lo convertimos en un fracaso en el Parlamento", ha criticado. Errejón ha explicado que "han de dar un paso adelante porque no se les puede dejar solos". "Es necesario poner seriedad para garantizar que la mayoría progresista pone las políticas al servicio de las personas. Hay que poner la política al servicio de los trabajadores. Porque la reforma laboral del PP todavía continúa vigente", ha recordado.

El candidato de Más País ha propuesto que cuando llegue la cumbre del clima a Madrid "nos pille con un Gobierno para no perder el tren". "A ver si nos pilla no solo con un presidente que se hace fotos, sino con la creación de 500.000 puestos de trabajo verdes. El Estado debe ser el que invierta en teconología para que si viene otra crisis nos pille con los deberes hechos", ha explicado.

Sobre los sondeos publicados que muestran que la coalición se podría haber deshinchado, Errejón ha recordado que "las encuestas nos daban un 7% en la Asamblea de Madrid y sacamos un 15%". "Si no queremos que vuelva a pasar lo mismo debemos votar diferente. Es de sentido común. Nosotros no somos gente que se rinde, es evidente que hace falta el desbloqueo y hace falta un grupo parlamentario pragmático, que respete a la gente y al País Valenciano", ha sentenciado.

"Hoy presentamos algo más importante que una coalición. Vamos juntos para abrir un nuevo ciclo político. Una política que mire muy lejos con un horizonte transformador para mejorar la vida de la gente. La política de las pequeñas cosas demuestra que podemos decirles a los de arriba que han hecho las cosas mal, que vamos a poner orden en el desorden", ha argumentado.

Errejón ha recordado que la coalición se juega el último escaño por Castellón con Vox. "Será un placer que Marta Sorlí sea diputada y le ganemos a la ultraderecha", ha recordado.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha reivindicado el lema de campaña: "Acordar la política útil". "Debemos trabajar por que nuestra gente viva un poco mejor. De qué sirve la pureza ideológica si no podemos ser útiles a las personas. La política debe ser vista como un instrumento para mejorar", ha dicho.

Oltra ha criticado duramente a Pedro Sánchez por no haber sido capar de "ganarse la investidura". "Le ha dado una reválida al trifachito. Ya verás como si suman los de Colón en un mes hay Gobierno. Y no para poner a las personas en el centro, sino para repartirse el pastel. Para beneficiar a los ricos y poderosos", ha alertado la líder de Compromís. "Hay que descarbonizar la economía y descarbonizar la política", ha ironizado.

Mónica Oltra, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, en el mitin en València de Més Compromís-Más País.

Inés Sabanés, representante de Equo, ha definido la candidatura Més Compromís-Más País como una "cooperativa política". "Hemos puesto en la agenda política la transición ecológica, transición energética y biodiversidad", ha explicado. Sabanés ha reivindicado las políticas del Ayuntamiento de València de Ribó y el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena.

Marta Sorlí, número uno por Castellón, ha pedido "política útil" para acabar con la "emergencia climática" y la violencia de género. Ignasi Candela, candidato por la circunscripción de Alicante, ha criticado la actitud de PSOE y Podemos: "Están en la misma situación".