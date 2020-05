La Generalitat Valenciana: "No compartimos la decisión del Gobierno, estamos mejor que otros territorios que han pasado a la fase 1 en bloque"

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Berceló, se ha mostrado muy contrariada este viernes tras conocer que tan solo 11 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana pasarán a la fase 1 de desescalada, tal y como han anunciado el ministro Salvador Illa y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Barceló ha afirmado contundente que "la Generalitat Valenciana no comparte la decisión adoptado por el Ministerio de Sanidad en la que ha comunicado que solo pasarán a la fase 1 un total de 11 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana".

La consellera ha explicado que no lo comparten porque han cumplido "todos los criterios y las exigencias" que había pedido el propio ministerio.

"La propuesta que trasladamos el pasado miércoles y que luego nos permitió tener una conferencia bilateral con el ministerio", ha explicado, "confirmaba que esos criterios los habíamos cumplido, de hecho el propio departamento nos puso de nota matrícula de honor, no es una nota que puso esta conselleria, sino el propio ministerio".

Entre los criterios exigidos por el ministerio se encontraba, entre otros, la incidencia acumulada de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes.

En la Comunitat Valenciana, esta cifra se sitúa en el 13,59, mientras que otras comunidades autónomas, que sí han pasado a la Fase 1 en bloque, están entre el 46 y el 63 de incidencia por cada 100.000 habitantes, en alusión a Cantabria y Euskadi.

Además, el número reproductivo del virus se sitúa en el 0,66, "una cifra muy por debajo del 1, criterio máximo marcado por el ministerio", ha recordado Barceló.

La consellera ha señalado que han estado "durante todos estos meses cuidando de la Comunitat Valenciana, cuidando de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nuestros profesionales han estado volcados para que pudiéramos pasar a la Fase 1 y tengo que mostrar nuestra disconformidad".

Por eso, ha anunciado, "mañana me pondré en contacto con el ministro para trasladarle que no entendemos por qué se ha tomado esta decisión. Espero que el Ministerio fundamente por qué ha ocurrido esta situación".

Para terminar, Ana Barceló ha asegurado que van a seguir peleando "por cuidar y por poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas toda nuestra capacidad asistencial" y que van a seguir luchando y van a pedir que sean "justos en su decisión".

"Esta tarde he pedido en el Consejo Interterritorial que existiera un criterio unitario para todo el territorio y que apoyaran la decisión en esos criterios. No he recibido ninguna información distinta al hecho de que no pasáramos a la Fase 1", ha lamentado.

Barceló ha añadido que espera que el ministerio "fundamente por qué ha ocurrido esta situación cuando la Comunitat Valenciana cumplía todos los criterios".

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, también ha manifestado públicamente su disconformidad por la decisión adoptada por el Gobierno a través de la red social Twitter.

No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión. — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2020

En la misma red social, la líder de la oposición y presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido explicaciones al presidente de la Generalitat.