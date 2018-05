València obri la guerra contra els apartaments turístics irregulars

L’Ajuntament de València ha iniciat una ofensiva contra els apartaments turístics que operen al marge de la normativa del pla general d’ordenació urbana (PGOU) o que no estan donats d’alta en el registre de l’Agència Valenciana de Turisme.

I és que, segons han confirmat fonts de la Regidoria d’Urbanisme, des del servei de llicències urbanístiques s’ha llançat una bateria d’inspeccions per comprovar que els immobles que es lloguen per dies tenen llicència d’ús terciari hoteler en compte de

residencial.

Les mateixes fonts han explicat que la majoria de les inspeccions s’inicien com a conseqüència de queixes veïnals per sorolls, encara que també s’han dut a terme quan l’Agència Valenciana de Turisme ha comunicat altes noves al seu registre.

Així, quan es dóna un d’aquests casos, els inspectors es personen en l’habitatge i confirmen si es tracta d’un apartament turístic.

En cas afirmatiu, es comprova que estiga donat d’alta en el registre de l’Agència Valenciana de Turisme, que l’habitatge tinga llicència d’ús terciari hoteler i que estiga en un primer pis o en una planta baixa, tal com marca el PGOU.

Si no es compleix algun d’aquests requisits, s’envia una notificació al propietari en què se l’informa que té un termini de dos mesos per a sol·licitar el canvi d’ús de residencial a hoteler i donar-se d’alta en el registre, cosa que només podrà fer si l’immoble està en una planta baixa o en un primer pis.

En cas contrari, se li prohibeix continuar usant l’habitatge com a apartament turístic, amb risc de sanció i clausura si persisteix en l’activitat.

Aquesta és una de les eines amb què compta l’Ajuntament per a controlar l’activitat dels apartaments turístics, però podria sumar-se’n una de més si, com tot apunta, s’aprova l’esmena anunciada aquesta setmana per la regidora de Turisme, Sandra Gómez, per la qual l’Ajuntament tindrà plena autonomia per a regular els apartaments turístics.

Una vegada aprovada l’esmena, qualsevol particular que vulga donar d’alta un apartament turístic en el registre de l’Agència de Turisme, necessitarà un informe favorable de l’Ajuntament de València. Actualment, per a inscriure un habitatge turístic en aquest registre només cal una declaració responsable i la cèdula d’habitabilitat.

Sobre això, l’expert i investigador d’ECONCULT-Universitat de València, Alberto Aznar, haç comentat que "la mesura que ha anunciat l’Ajuntament de València és molt positiva, en el sentit que permet millorar la coordinació entre l’administració autonòmica i la local, i que un habitatge turístic que no complisca la normativa municipal no puga donar-se d’alta davant de l’Agència Valenciana de Turisme, com ara passa".

Sobre les inspeccions que du a terme l’Ajuntament, "si es vol assegurar la viabilitat legal d’aquests expedients i sancions, és convenient modificar el PGOU per a aclarir que les limitacions que el pla estableix que no puga haver-hi ús terciari hoteler en edificis residencials només que en plantes baixes o primers, siga clarament aplicable als habitatges d’ús turístic".

Per a Aznar, "això ara mateix no està gens clar, i la resposta a aquesta qüestió es veurà en el resultat dels recursos judicials contra les sancions de l’Ajuntament que els propietaris d’habitatges turístics puguen interposar. Sense aquesta modificació del PGOU, l’Ajuntament corre el risc de trobar-se un bon nombre de sentències en contra d’ací a un any".