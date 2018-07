València reforçarà les campanyes de prevenció contra les agressions sexuals les pròximes Falles

“Des de la Regidoria de Polítiques Inclusives continuarem treballant en campanyes de sensibilització contra la violència masclista, contra les agressions sexuals, treballant per la prevenció de totes aqueixes conductes que al final sabem que treballant en l’origen d’aquestes violències, que és la desigualtat estructural de gènere, és la millor manera de previndre i, sobretot, donar un context de seguretat a les dones perquè facen el pas de la denúncia quan es troben en aqueix tipus de situacions, que compten amb aqueix suport social per a fer-ho”.

Així s’ha pronunciat la regidora de Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, pel que fa a l’estudi elaborat per la Universitat Pública de Navarra, segons el qual entre els anys 2004 i 2017 es van registrar 74 denúncies d’agressions o abusos en els Sanfermines, 64 en les Falles, 58 en la Fira de Màlaga, 52 en el Pilar i 4 en la Tomatina.

Després d’analitzar els resultats de l’informe, l’edil ha confirmat a eldiario.es que les pròximes Falles continuaran “amb les campanyes de prevenció de les agressions sexuals i homòfobes que l’any passat es van començar a treballar des de les comissions falleres amb els cartells amb la llegenda ‘Casal segur i lliure de masclisme i de LGTBfòbia’ i amb el decàleg de #VolemUnesFalles que feia referència al tema de les agressions sexuals; l’any que ve s’ampliaran aquestes campanyes amb missatges preventius a tota la ciutat”.

Amb tot, Lozano ha puntualitzat que, tal com es destaca en l’estudi, “les dades de denúncies no són indicadors fiables dels fets que es produeixen realment, sinó que donen compte dels fets denunciats, per tant, sempre és una xifra relativa en referència a la incidència real que pot haver-hi de delictes contra la llibertat sexual”.

En segon lloc, l’edil ha volgut diferenciar els contextos en què es produeixen aquestes agressions: “no és el mateix parlar del context dels Sanfermines, en què han tingut lloc situacions de molta gravetat pel que fa a la violència sexual contra les dones, és un context d’alarma social molt diferent al que pot haver-hi en les Falles

Un del cartells distribuïts en les passades Falles. Fallas por los casales de València

Sobre aquest tema, l’estudi reflecteix una diferència important entre la incidència de les agressions sexuals en les festes de Pamplona respecte de les Falles i la resta de les festes analitzades, ja que el percentatge de denúncies registrades en els Sanfermines és més alt respecte dels que es presenten la resta de l’any, una dada que les autores de l’estudi atribueixen a les campanyes de sensibilització que es venen fent des de l’any 2013 per fomentar la interposició d’aquestes denúncies.

En concret, segons l’estudi, en el cas dels Sanfermines, les 74 denúncies registrades durant la setmana festiva del període analitzat suposen el 13,41% de totes les rebudes pels cossos policials en aqueixos 13 anys.

En la Tomatina de Bunyol, en el transcurs d’aqueix dia de la festa en els últims 13 anys, es van registrar el 19,52% de tots els casos registrats en aqueix període. La fira de Màlaga, amb huit dies de festes, recull un 4,29% del total dels casos durant aqueixes dates.

Les Falles de València, amb cinc dies de durada, registren un 2,35% dels abusos i les agressions sexuals per al conjunt d’aqueix període 2004-2017. El Pilar de Saragossa, per la seua banda, rep en els 9 dies de festes el 2,94% de denúncies totals.

Lozano ha remarcat que de la dada de les 64 agressions sexuals registrades entre els anys 2004 i 2017 en les Falles, “seria interessant saber quina distribució tenen en aqueixos 13 anys d’estudi per comprovar si en els últims anys en què hi ha hagut més sensibilitat social i més accions a escala municipal sobre temes de prevenció han tingut el seu correlat en un nombre de denúncies més alt”.

A més, ha recordat que en els casos de delictes contra la llibertat sexual “es produeix un fenomen que no es dona en altres casos i és que moltes vegades les dones, que són el 90% de les víctimes, no denuncien per diferents motius, com ara vergonya o sentiment de culpabilitat, per por de no ser compreses en el context policial o judicial, o no considerar que han sigut víctimes d’un abús”.