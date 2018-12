En un fragmento de Los demonios, de Fiodor Dostoyevski, se dice al lector: "La vida es dolor, la vida es terror y el hombre ama la vida porque ama el dolor y el terror, y ahí está todo el engaño. Ahora el hombre no es todavía lo que será. Habrá un hombre nuevo, feliz y orgulloso. A ese hombre le dará lo mismo vivir que no vivir; ese será el hombre nuevo. El que conquiste el dolor y el terror será por ello mismo Dios. Y el otro Dios dejará de serlo."



En La cueva duerme (Con esa roca encima) un nuevo comienzo reluce en una nave donde un puñado de mujeres mayores se han reunido. Están cansadas de esperar, y eso hace que su lucha no se convierta en un sinsentido. Este ya no es el momento de regresar a casa, buscar sus raíces, encontrar el Edén nuevamente. Estos lugares ya no existen y, por lo tanto, deben redescubrirse de manera realista a través de lo que está disponible. Ahora toca plantearse qué es aquello que está por venir o aquello que queda por vivir.



El proyecto es la primera colaboración de la compañías Antes Collado y Ça marche, que en este caso colaboran estrechamente con colectivos de personas mayores del tejido cultural de Valencia para crear la pieza.



Coproducción de Ça marche, Antes Collado y Graneros de Creación (Espai Rambleta y Proyecto Inestable), con el apoyo del departamento de cultura de la Generalitat de Cataluña.