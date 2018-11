Podemos se resiste a aumentar el presupuesto de À Punt: "Hay que ponerle nombre y apellidos"

Podemos todavía ve insuficientes las explicaciones de los responsables de À Punt para pedir más presupuesto. El síndic de la formación morada, Antonio Estañ, cree que no está lo suficientemente justificado el aumento de presupuesto que pidió su directora, Empar Marco, y que en las Corts Valencianes solo apoya Compromís.

Desde el partido de los círculos se emplazaron a tomar una decisión una vez oídas las peticiones de los responsables del ente, algo que sucedió el lunes y que no ha satisfecho las expectativas de los morados. "Creo que no aclaró lo suficiente para hacer una valoración", ha manifestado este martes Estañ después de la Junta de Síndics. El portavoz considera que "hay que ponerle nombre y apellidos al aumento", es decir, que se detalle cada inversión que necesita hacer el ente antes de decidir si lo apoya o no. Respecto a la moratoria sobre el techo de gasto en personal, los morados explicaron que en principio no les parecía bien, aunque mantienen la incógnita sobre su posicionamiento final.

Desde hace semanas, los morados condicionaban su voto favorable a las necesidades de la programación, mientras que desde la dirección del ente lo justifican con los procesos electorales, ser un motor del audiovisual, o que los estudios necesitan reformas. "Igual que la Ciudad de la Justicia o los centros de menores", ironizaba Estañ, recordando que son muchas las prioridades.

A medida que ha ido avanzando la programación de la radiotelevisión pública, Podem ha ido manifestando su descontento con el ente y la dirección. En la sesión parlamentaria del lunes, Antonio Montiel fue especialmente duro con la directora general del ente. Una actitud que resulta algo chocante, teniendo en cuenta que el diaputado fue el principal promotor de la ley de la radiotelevisión valenciana, pero que va en línea con el tono más beligerante que el representante ha adoptado desde que su formación iniciara el proceso de primarias.

"Hay problemas de falta de rodaje, de personal especializado... Hay cuestiones que en la mente de un gestor público tienen que estar: un registro de facturas, la firma del órgano que aprueba la contratación... son cuestiones de organización mínima", criticaba el diputado en la comisión sobre el ente público.

"Entiendo que por unanimidad aprobamos en la ley del Consell Audiovisual una enmienda que ponía un límite al gasto de personal y, cuando se aprobó, el diseño previo al proyecto de radiotelevisión iba a una velocidad diferente, lo entiendo. Pero hemos de entender que la ley es la que define el marco de juego de un medio público. Es el Consell el que no presenta el proyecto que incluye lo que usted necesita", aseveró en su turno de intervención.

Apenas dos días antes, durante el debate de las enmiendas a la totalidad a la Ley de Acompañamiento, el diputado morado se mostró muy severo con sus socios de Gobierno. La ley de medidas fiscales, dijo, estaba llena de "parches" y "esperaba más ambición" por parte de PSPV y Compromís. Montiel se mostró especialmente crítico con la enmienda de los socialistas para privatizar el puerto de Dénia. "Casualidad o culpa del destino", , esa idea de "externalización" de los puertos se plantea "casualmente" cuando Orengo ha sido fichado por una naviera con sede en Dénia. "No vamos a aceptar esto, es un cambio de modelo del sistema portuario que no se debe tratar en la ley de acompañamiento", sentenció.