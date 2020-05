El Ayuntamiento de Sagunt destinará 1,8 millones de euros a un Plan de Ayudas a Pymes y Autónomos

El Ayuntamiento de Sagunt ha presentado el Plan de Ayudas a Pymes y Autónomos que asciende a un importe de 1.800.000 euros que va a aplicar el Equipo de Gobierno y que ha contado con el consenso de los partidos de la Oposición y las aportaciones de los agentes sociales.

El objeto del programa es actuar para mitigar las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria a causa del COVID-19 e impulsar la actividad económica de Sagunt. Bajo esta premisa se otorgará liquidez inmediata a personas autónomas y a las pequeñas y medianas empresas locales (PYMES) con el propósito de amortiguar la pérdida drástica e imprevista de ingresos, aliviar sus obligaciones empresariales y ayudarles a mantener la actividad y el empleo de sus trabajadoras y trabajadores. Se trata de un programa destinado, especialmente, a aquellas pequeñas empresas, comercios de proximidad y locales de Sagunt.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha presentado el plan de ayudas este jueves y ha agradecido "todo el trabajo técnico de los departamentos implicados, en especial al liderazgo del departamento de Promoción Económica e Industrial, y también al trabajo de todos los partidos políticos que ha sido en conjunto y muy consensuado, también con los agentes sociales del municipio que han hecho su aportación. Supone un gran acuerdo que va a dar una tabla de salvación a gran parte de esas pymes de nuestro municipio, porque no queremos que nadie se quede atrás a causa de la crisis actual".

Cuantía de las ayudas

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se concederá una cantidad de 1 400 euros para aquellas pymes o autónomos que hayan tenido que cerrar sus establecimientos debido al estado de alarma, y 700 euros para pymes o autónomos que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos, pero que sí han sufrido una reducción de su facturación durante los meses de marzo y abril de, al menos, el 50% respecto del promedio facturado en el semestre natural anterior.

Además, para las empresas que cuenten con 5 trabajadores/as se incrementará la ayuda con 300 euros más, y a partir de la sexta persona se podrá incrementar 100 euros por persona hasta un máximo de 800 euros. Por otro lado, para hacer frente a los gastos relacionados con contratos de alquiler directamente relacionados con la actividad subvencionada, se concederá una ayuda del 50% del coste mensual sin IVA del contrato de alquiler durante los meses de marzo y abril, sin que esta cantidad a percibir supere los 1.000 euros.

En este sentido, el alcalde ha expresado que "la ayuda máxima a la que podría tener acceso una empresa, según como lo hemos planteado, será de 3 200 euros. Todo esto lleva un estudio económico detrás y, según los cálculos de Promoción Económica habiendo hecho un análisis de la situación, calculamos que podría haber entre 1 500 y 2 000 solicitantes de esta ayuda".

Requisitos del Plan de Ayudas

Pueden acogerse al Plan las personas físicas o jurídicas que realicen una actividad empresarial en el municipio con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que cumplan con una serie de requisitos como: ser persona autónoma, microempresa o pequeña empresa cuya actividad productiva se desarrolle en Sagunt y se haya visto afectada por la actual crisis sanitaria y estado de alarma con el cierre de su establecimiento o reducción de su facturación a la mitad; que su actividad económica no facturase más de 1.000.000 de euros en el ejercicio 2019 y que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Si no es así se pueden poner en contacto con el departamento de Recaudación a través del 96.265.58.58, extensiones 6426 o 6432 para tramitar un plan de pago que les permita acceder a las ayudas. No pueden solicitar la ayuda las asociaciones, fundaciones y, en general, otras entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador, así como administraciones ni sociedades públicas.

Estas ayudas se concederán de forma directa hasta finalizar el crédito destinado a la convocatoria y se deberán tramitar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sagunto: https://sede.sagunto.es/. En la página web municipal se encontrará la información y documentación para presentar las solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. "Primero hemos de llevar el tema al próximo pleno para aprobarlo y, por lo tanto, calculamos que entrará en vigor el viernes la semana que viene", asegura Darío Moreno.

El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria, y la intención del Ayuntamiento es que sea totalmente compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad y que sean de otras administraciones públicas, siempre que no superen la estimación de pérdida de ingresos a consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.

En este sentido, el consistorio está esperando una respuesta de LABORA para conocer la compatibilidad de las ayudas, ya que, según el alcalde "LABORA sí establece incompatibilidades con ciertas ayudas municipales. En cuanto tengamos una respuesta informaremos de ello, pero nosotros tenemos voluntad de que sí se dé esa compatibilidad total porque entendemos que cuanto más se ayude mejor y podamos llegar al máximo número de gente posible entre todos".

Algunas de las obligaciones que tienen las personas beneficiarias de esta ayuda son: mantener su actividad empresarial durante seis meses; y en caso de optar a la ayuda por tener a su cargo personas trabajadoras, mantener como mínimo, un 50% de la plantilla declarada, entre otros requisitos.