La Universitat acull un homenatge a Enric Valor pel vinté aniversari de la seua mort

Enric Valor.

Enric Valor és un dels escriptors més reconeguts en llengua catalana. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, va nàixer a Castalla el 1911 i va morir a València el 13 de gener del 2000, efemèride que compartirà per sempre amb l’escriptora valenciana Isabel Clara-Simó, qui també va guanyar el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Amb motiu del vinté aniversari de la mort d’Enric Valor, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha organitzat un acte homenatge a qui va estar investit doctor honoris causa per diverses universitats, entre elles la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Jaume I.

L’acte el presidirà la rectora de la UV, Maria Vicenta Mestre Escrivà, i comptarà amb la participació de diferents personalitats expertes en la vida i l’obra de l’escriptor. L’organitzen, conjuntament, la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la Universitat de València.

Enric Valor va ser autor d’una nombrosa producció literària. “Sense Rondalles Valencianes no hauria estat possible gaudir d’una bona part de les històries que la pervivència oral havia integrat en la nostra memòria col·lectiva”, recordaven en Edicions del Bullent en un comunicat pels vint anys de la seua mort. Enric Valor també dona nom al Premi de Narrativa Juvenil, que va començar a convocar-se el 1981 i que, recentment, ha guardonat al barceloní Alfred Sala amb Expedició al Congo. Bwana Nyani.

En l’homenatge d’aquest 18 de gener en la Nau, intervindran Vicent Brotons Rico, professor de la Universitat d’Alacant; Josep Daniel Climent Martínez, investigador de la figura d’Enric Valor; Joan Borja i Sanz, director de la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant; Rosa Serrano i Llàcer i Núria Sendra Marco, editores de l’obra de Valor; Enric Valor Hernández, fill de l’escriptor; i Vicent Josep Escartí i Soriano, catedràtic de la Universitat de València i director de l’Institut Universitari de Filologia Valenciana.

Un dibuix d'Enric Valor.





L’acte s’emmarca en el conjunt d’activitats programades per recordar Enric Valor. A les 11 hores hi ha prevista una ofrena floral al cementeri de la ciutat; a les 14 hores, un dinar a la cafeteria de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània; i a les 16 hores, la representació d’Un habitatge per a l’eternitat: espectacle i jocs valorians, a càrrec de Numen Teatre, a la sala d’actes de l’OCCC.

Aquesta iniciativa se suma a altres homenatges fets a l’insigne escriptor, entre els quals es destaca, des de l’any de la commemoració del centenari del seu naixement, la pujada de matinada cada 22 d’agost a l’Alt de Guisop, el cim de la serra de Castalla que va inspirar Valor.

Com a narrador, Enric Valor va confegir una sòlida obra literària on es destaquen títols com l’esmenada Rondalles valencianes (1950-1976), Narracions de la Foia de Castalla (1953), L’ambició d’Aleix (1960), Sense la terra promesa (1980), La idea de l’emigrant (1982), entre altres.