Alfonso Guerra: "los que quieren reformar una Constitución de 40 años son quienes piensan en los Fueros de València de 1261"

El exvicepresidente del PSOE con Felipe González, Alfonso Guerra, ha cuestionado los argumentos de quienes reclaman una reforma de la Constitución Española de 1978, y entre estos ha criticado que algunos " dicen que en 40 años ya envejece mucho. Bueno, los mismos que dicen eso piensan que está en vigor las compilaciones de 1423 de Cataluña o los fueros del Reino de València de 1261, depende de cómo se mire", ha añadido.

Las palabras de Guerra se enmarcan dentro de la conferencia que pronunció este lunes ' El régimen constitucional de 1978' en los salones del Colegio Notarial de Valencia, dentro del Ciclo de Conferencias del Colegio con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española.

Sobre los 40 años de la Carta Magna Alfonso Guerra ha asegurado que es "mucho para lo que ha sido la historia de las constituciones españolas y poco para lo que son otras constituciones". "Por tanto, es una constitución que está viva, de las más modernas porque lógicamente es de las últimas en Europa y del mundo".

El exvicepresidente ha admitido que "con el tiempo las cosas cambian y hay gente que tiene deseos de reforma, y es lógico que se pueda pretender reformar, siempre que no sea por una razón peregrina". "Por ejemplo, los que dicen que hay que reformarla porque hay muchos jóvenes que no la votaron", ha precisado. Sobre este punto, se ha referido a la constitución americana, ya que "no queda nadie vivo que la votara".

Para Guerra, "siempre se puede reformar una constitución", pero "hay que saber el sentido de la oportunidad, si hay una mayoría suficiente". "Ahora mismo es un poco más complicado. Yo creo que en general está con buena salud y siempre con la posibilidad de que se pueda reformar", ha insistido.