L'Agència Antifrau valenciana manté sota protecció 20 denunciants per a evitar represàlies

L'Agència per a la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana manté sota la seua protecció 20 persones des que va començar la seua activitat. La dada consta en la memòria de l'organisme que dirigeix Joan Llinares i que ha presentat, malgrat el confinament, per via telemàtica, en el registre de les Corts Valencianes.

La presentació és prèvia a la compareixença del director davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, que es podrà realitzar una vegada es reprenga el període ordinari de sessions, interromput per la crisi sanitària. El responsable de l'agència destaca la necessitat d'entregar la memòria dins del termini i en la forma escaient a pesar de l'estat d'alarma per l'epidèmia de coronavirus. "En un moment especialment difícil per al conjunt de la societat, en què tota l'atenció està centrada en el manteniment de la salut de la població en el seu conjunt, cobra més importància, si cap, no baixar la guàrdia en la vigilància d'aquelles actituds, fets i conductes que transgredeixen la frontera de la llei i de l'ètica pública i originen frau i corrupció", assenyala en un comunicat.

Des del 2017 l'Agència Antifrau valenciana ha obert una trentena d'expedients de protecció a petició dels afectats. Segons les dades de l'organisme, un correspon a l'any 2017, 21 a 218 i una desena a 2019. En total, 20 han rebut protecció, una situació que es manté i de la qual es realitza un seguiment periòdic. "És necessari realitzar [el seguiment], perquè aquestes persones pateixen represàlies amb motiu de les denúncies realitzades de manera habitual", explica la memòria. Durant 2019 han quedat per resoldre de manera expressa la resta de les sol·licituds, "que es troben en aquest moment desestimades per silenci administratiu".

L'Agència ha efectuat el seu seguiment "vetlant perquè no patisquen represàlies a conseqüència de les denúncies presentades, ja que al llarg del 2019 han sigut habituals els actes de fustigació i d'assetjament laboral, les compareixences en jutjats i tribunals en defensa de l'interés general, les repercussions econòmiques negatives que porten causa de la necessària defensa dels seus drets o els canvis forçosos de llocs de treball".

"Totes les persones a les quals s'ha concedit l'estatut, bé estan patint represàlies a conseqüència d'haver denunciat, bé temen patir-les en un període breu de temps", indica l'organisme en la memòria.

Els responsables de l'Agència consideren que les denúncies s'han anat estabilitzant des que iniciara la seua activitat. En 2019 se'n van presentar 168, mentre que en 2018, any de ple funcionament de l'entitat, van ser 181. En el primer any d'activitat va rebre 35 denúncies.

Amb les mateixes dades, l'organisme recalca el bon funcionament de la bústia de denúncies, via per la qual s'hi han registrat el 76% del total. La bústia és una eina "anònima i segura" que l'Agència posa a la disposició de tot el funcionariat i de la ciutadania. El principal àmbit de denúncia és la gestió de recursos humans i la contractació pública, que concentren prop d'un 70% dels procediments, segons indica el gabinet de Llinares.