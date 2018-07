La societat de Bancaixa i els Cotino per a construir un circuit a Hongria causa a Bankia un forat de 60 milions

Les “estafes” de Bancaixa, Caja Madrid i les altres entitats que es van integrar en Bankia continuen generant maldecaps a l’entitat que dirigeix José Ignacio Goirigolzarri. El banc, del qual 60% del capital és públic, encara no ha pogut vendre la seua part en la societat Share Capital SA que van muntar per a fer negocis a Hongria el 2006 Bancaja Habitat i l’empresari Vicente Cotino, imputat fa poc en els papers de Bárcenas , finançador confés del PP i nebot de l’exconseller i expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino. I això que l’entitat ha eixit a tota velocitat de les societats no financeres en què participava, fins i tot a risc de vendre barat en processos tancats .

Segons fonts de Bankia, l’entitat financera intenta des de fa uns quants anys vendre la seua participació en la societat immobiliària que havia d’haver construït un circuit de motociclisme al costat del llac Balaton, a Hongria, i que té en propietat 750.000 metres quadrats de sòl rústic, una part dels quals tenen l’opció de ser classificats per a convertir-se en sòl terciari.

Ni l’entitat ni l’administrador concursal, que porta les regnes de l’empresa des del desembre del 2015, han pogut tampoc vendre els actius de la societat per a pagar als creditors. El principal creditor és la mateixa Bankia, entitat a la qual Share Capital deu 60 milions d’euros en préstecs que serà difícil, per no dir impossible, que es puguen recuperar. Això sí, apunten des de l’entitat, “tots els préstecs fallits estan proveïts”.

El Jutjat d’Instrucció número 3 de València té imputats Vicente Cotino, dos exdirectius de Bancaixa i l’empresari hongarés János Kovács Bence –una de les deu fortunes més importants d’Hongria– per estafa arran d’una denúncia de la fiscalia per les pèrdues causades a Bankia i, per extensió, a les arques públiques. El ministeri p ú blic entén que en les operacions que els Cotino van dur a terme a Hongria, principalment el circuit de motociclisme que va quedar a mig construir, podrien haver sigut una estafa.

La instrucció judicial continua en marxa i fa poc ha declarat un auditor extern per valorar, entre altres situacions, l’única venda de sòl que ha fet la societat a Hongria. Segons l’auditor independent i confirmat per l’advocat del soci hongarés, Share Cabdal va vendre 150.000 metres quadrats de sòl per 100.000 euros. En un mes només, va apuntar el lletrat, els mateixos terrenys es van tornar a vendre per cinc milions d’euros, han explicat fonts jurídiques a eldiario.es.

Aquestes informacions, que han transcendit en la instrucció, contrasten amb l’informe de KPMG, que va considerar que els sòls propietat de Share Cabdal no tenien cap valor.