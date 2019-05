Enric Morera, de Compromís, és reelegit president de les Corts Valencianes per a la legislatura més plural

La sessió constitutiva de les Corts Valencianes sorgides dels resultats del 28 d'abril ha estat presidida aquest dijous per una Mesa d'edat, formada pel diputat de major edat, el socialista Vicent Soler, i els dos més joves com a secretaris, Aitana Mas (Compromís) i Jesús Salmerón (Ciutadans). La taula constitutiva ha estat custodiada per dues treballadores de la cambra per primera vegada.

Enric Morera ha sigut elegit president de les Corts amb 52 vots, els corresponents a la suma dels diputats del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida). El líder de Vox, José María Llanos, ha obtingut 10 vots, corresponents als parlamentaris de la formació d'extrema dreta. 32 diputats de la cambra han votat en blanc, corresponents als representants de PP i Ciutadans.

Una vegada superat aquest tràmit, l'òrgan que controla la cambra està presidit per Enric Morera, diputat de Compromís que ja va ostentar aquest càrrec la passada legislatura per acord de la seua formació amb el PSPV i Unides Podem-EUPV. La vicepresidenta primera serà María José Salvador, consellera socialista d'Habitatge, que ha de cessar en el Govern per a tindre aquest càrrec en les Corts. Els seguiran Jorge Bellver, del PP; Cristina Cabedo, de Podem i Luis Arquillos, de Ciutadans. Tots els partits excepte Vox tindran representació en la Mesa, la primera paritària, després de canviar el reglament perquè fóra obligatòria la presència equilibrada entre homes i dones.

Les Corts Valencianes compten amb 53 nous diputats i 46 'repetidors' que han arribat amb cares somrients i abraçades entre ells, amb l'entrada de Vox en l'hemicicle com a principal novetat després dels resultats de les eleccions autonòmiques anticipades del 28A.

'Gaysper' es cola en les Corts

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha acudit amb una samarreta de 'Gaysper' el personatge paròdic de la comunitat LGTBI arran d'un meme de Vox.

Els diputats d'Unides Podem-EUPV i Compromís han promés el càrrec "per la diversitat", per "la defensa de l'autogovern", "pels drets de les persones discapacitades", mentre que en Vox tots ho han fet sobre la bíblia "per Déu i per Espanya".