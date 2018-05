El Síndic de Greuges critica el departament de Mónica Oltra per falta de col·laboració

L'informe del Síndic de Greuges de 2017 acusa la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra d'estar produint "un dany considerable al crèdit" de la institució equivalent al Defensor del Poble davant la ciutadania, per incomplir la seua obligació legal de col·laborar amb ella.

"La situació a la qual s'ha arribat resulta difícilment sostenible", assevera l'últim informe del Síndic de Greuges, que s'ha lliurat aquest dimecres a les Corts Valencianes i posteriorment han donat a conèixer en roda de premsa el Síndic, José Cholbi, i els dos adjunts, Ángel Luna i Carlos Morenilla.

L'informe reflecteix que, de les tretze Administracions que no han contestat a les peticions d'informació de la institució després de diversos requeriments, la Conselleria d'Igualtat ocupa el primer lloc, amb 133 queixes, i també el de les Administracions que no han donat resposta als suggeriments del Síndic, amb 95 casos.

El Síndic de Greuges lamenta que, per primera vegada, en un destacat nombre d'expedients ha hagut de dictar resolucions sense haver rebut "resposta alguna" de la Conselleria, després de reiterats requeriments i després de més de quatre mesos d'espera, la qual cosa suposa un incompliment de la llei de la institució.



Exposa que no té capacitat per a concloure si aqueixes "anomalies es deuen a la falta de mitjans o a una deficient organització dels mateixos", però assevera que té l'obligació legal de "denunciar davant les Corts l'avançat deteriorament d'aquesta situació", doncs afecta a la protecció dels drets de persones en greus dificultats.