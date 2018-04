Ximo Puig: "S'assumiran responsabilitats"

"S'assumiran responsabilitats", ha promès el presidenet valencià i líder dels socialistes, Ximo Puig, mentre la vicepresidenta i líder de Compromís, Mónica Oltra anunciava "contundència total i tolerància zero a la corrupció". Així han respost a l'oposició sobre la investigació per suposat finançament il·legal de la campanya electoral del 2007 que afecta el PSPV-PSOE i el Bloc.

Puig ha tornat a insistir en la sessió de control de les Corts Valencianes en què hi ha una investigació oberta en el PSPV i el Bloc i que en el seu partit s'assumiran responsabilitats polítiques si es confirmen les informacions que apunten a irregularitats en els contractes de publicitat i màrqueting d'actes electorals per a la campanya del 2007.

Puig s'ha defensat així de les crítiques del PP, la síndica del qual, Isabel Bonig, li ha demanat explicacions en el ple d'aquest dijous.



El PP acusa socialistes i valencianistes d'haver signat el Pacte del Botànic "en B" el 2006, quan comencen els contactes dels partits amb Crespo Gomar, agència de comunicació en el centre de la trama. La portaveu popular, Isabel Bonig, ha preguntat al president si assumiran responsabilitats polítiques i si hi haurà dimissions. Eva Ortiz, portaveu adjunta del PP, també acusa a Mónica Oltra de participar en una trama de finançament il·legal.



"Hem respost a totes les preguntes, no ens hem amagat darrer d'un plasma, no hem carregat contra jutges, policies i periodistes", com van fer els dirigents del PP en el cas Gürtel, ha defensat Puig. "Hem fet costat des del primer moment a la iniciativa de Ciutadans de la comissió d'investigació", ha insistit. De confirmar-se els fets, ha assenyalat el president "s'assumiran responsabilitats polítiques".



Per la seua banda, la vicepresidenta Oltra ha assegurat que la lluita contra la corrupció diferencia a l'actual Govern valencià del PP i ha proclamat: "Contundència i tolerància zero a la corrupció".