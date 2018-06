Ximo Puig creu que era necessari un canvi en la Moncloa per a obrir una etapa de "regeneració" a Espanya

"Jo crec que era un canvi necessari". Així ha valorat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la moció de censura que aquest divendres ha desallotjat de la Moncloa Mariano Rajoy i ha propiciat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, siga el president del Govern. "És l'inici d'una etapa de regeneració i de reconstrucció del projecte d'Espanya", ha dit el cap del Consell, per a qui és un bon moment perquè tothom "sàpia estar a l'altura de les circumstàncies".

Segons el parer de Puig, això no ha de ser motiu de fractura sinó de cohesió: "crec que Pedro Sánchez serà un president integrador, que és el que necessita Espanya, reparant drets". A més, ha insistit que els diputats que han secundat la moció de censura han assumit "una enorme responsabilitat d'acord amb la majoria social del país, que exigia que hi haguera una resposta que podia haver donat el president del Govern i no la va donar, l'ha hagut de donar el principal partit de l'oposició".

Amb l'arribada del nou president i del nou Govern, el cap del Consell considera que es "desembossa" la situació que s'estava vivint en els últims mesos. Així mateix, ha reclamat a Sánchez que supere el partidisme i governe des de l'interès general.

Sobre la possibilitat que hi haja algun ministre valencià, Puig ha assegurat: "no estem en aqueixa tessitura".

"Moment valencià"

El Consell confia que el "moment valencià" es plasme en la nova etapa del Govern d'Espanya, i ha recordat que Sánchez va apuntar durant una de les seues intervencions que s'anava a inspirar en el que s'ha fet a la Comunitat Valenciana: "reparar drets, reconstruir socialment i econòmicament la Comunitat i iniciar una nova etapa de renaixement des de la cohesió, generant un espai d'estabilitat, de diàleg social i d'honradesa".

Sobre el tema del finançament autonòmic, Puig ha agraït la voluntat de diàleg i el tarannà personal de Mariano Rajoy, "sempre hem tingut una relació fluïda i basada en la lleialtat". No obstant això, a partir d'ara la Generalitat espera que s'òbriguen tots els espais de cooperació: "Nosaltres mantindrem la mateixa posició que fins ara".