El Palau de Congressos de València incrementa la seua activitat internacional en un 75%

La regidora de Desenvolupament Econòmic Sostenible i presidenta del Palau de Congressos, Sandra Gómez, ha explicat que en la reunió del Consell d'Administració celebrada aquest dilluns s'han presentat els resultats de la gestió realitzada durant els set primers mesos de l'any. Segons l'informe emés, s'han celebrat un total de 62 esdeveniments, als quals han acudit 55.703 persones, la qual cosa suposa un increment del 150 per cent de convencions.

Sandra Gómez ha ressaltat el caràcter fortament internacional dels actes albergats, fonamentalment congressos internacionals, que han augmentat en un 75 %, pel que fa al mateix període de 2017. "Estos resultats han permés que la xifra de negoci internacional haja suposat el 42 % de l'activitat total", ha puntualitzat Gómez.

Gràcies al resultat comptable, amb un superàvit de 614.277 euros obtinguts pel recinte l'any 2017, el consell d'administració ha aprovat la proposta per a destinar 487.734,05 euros a amortitzar part de l'endeutament financer privat.

Satisfacció del client

Una altra de les dades rellevants que, en opinió de Gómez, mostra l'informe presentat, és "l’elevat índex de satisfacció del client". La regidora ha afirmat que este fet "avala la tendència històrica que ha fet possible que el Palau de Congressos de València aconseguisca, per segona vegada en la seua història, el Premi al Millor Palau de Congressos del Món", que atorga l'Associació Internacional de Palaus de Congressos (AIPC). Gómez ha posat en valor que este guardó constituïx "un element diferenciador davant de la cada vegada major competència del mercat i eleva al Palau de Congressos de València al més alt del rànquing internacional de recintes congressuals".

Així mateix, ha subratllat que la consecució d'estes fites és "fruit de la labor realitzada per l'equip de professionals que treballen en el Palau". Dins de l'àmbit comercial, per exemple, s'han dut a terme nombroses iniciatives, entre les quals ha citat la participació en els principals fòrums i certàmens del sector, accions de màrqueting relacional i la realització de 421 visites comercials i d'inspecció d'àmbit nacional i internacional. Estes actuacions han propiciat la presentació de 65 candidatures i que s'hagen guanyat 29 candidatures d'esdeveniments, com Longevity World Forum 2018, Post Ash 2019 American Society of Hematology, European Conference on Networks and Communications 2019 o European Knee Society Conference 2019, entre d’altres.

Per la seua banda, la directora del Palau de Congressos, Sylvia Andrés ha destacat que estes accions estan emmarcades dins del Pla Estratègic 2018-2020 presentat per l'entitat, i que va ser també aprovat pel Consell d'Administració. "Este document descriu la raó de ser de la institució, la seua visió de futur, les característiques distintives de la seua actuació i els grups d'interès amb els quals desitja interactuar i contribuir a la creació de valor per a la societat", ha exposat.

Sylvia Andrés ha ressaltat que les inversions de l'Ajuntament de València "han incrementat la competitivitat de l'edifici, la qual cosa ha permés recuperar l'activitat, amb una previsió de futur molt optimista, i gràcies a açò, estem disminuint el volum de deute financer més ràpid del previst". "Actualment", ha afegit, "València compta amb un Palau de Congressos que posseïx unes infraestructures del màxim nivell a les quals s’afig un equip humà compromés, l'esforç del qual ha sigut reconegut a través del millor guardó amb què podríem somiar per a celebrar el nostre vinté aniversari", ha apuntat.

A més, ha recordat que des de la seua inauguració en 1998, l'edifici dissenyat per Norman Foster "ha acollit 2.700 esdeveniments i dos milions d'assistents, i ha generat en la ciutat dos milions de pernoctacions". "L'impacte econòmic directe i indirecte derivat d'esta activitat ascendix a 1.100 milions d'euros, més de 36 vegades el cost de l'edifici".