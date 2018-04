El "ionqui dels diners" també culpa Camps: ara de la trama de recaptació del cas Taula

El judici de Gürtel ha evidenciat, segons els acusats, que l'expresident de la Generalitat Francisco Camps hauria sigut el "director" de la trama de finançament irregular del PP valencià. Doncs segons Marcos Benavent, l'autodenominat "ionqui dels diners", Camps també hauria sigut el cervell de la recaptació irregular per al partit a nivell provincial, que s'investiga des del 2015 en el conegut com a cas Taula.

Marcos Benavent ha declarat aquest dimecres com imputat en el jutjat d'Instrucció número 18 de València dins de les perquisicions sobre el cas Taula. Segons el "ionqui dels diners", que era el recaptador del partit a nivell provincial, la formació tenia "tensions econòmiques". Aquests problemes d'ingressos els hauria solucionat el president de la Diputació, Alfonso Rus, amb una trucada al president de la Generalitat Francisco Camps, que hauria suggerit la solució.

"Camps el va remetre a Víctor Campos -vicepresident de la Generalitat i també assenyalat pels acusats de Gürtel de ser el recaptador encara que amb els delictes prescrits- i aquest li va dir que parlara amb Máximo Caturla -gerent de Ciegsa, l'empresa pública de construcció de col·legis-", va declarar a preguntes del fiscal Marcos Benavent. Va ser en aqueix moment quan s'hauria muntat l'operatiu de finançament irregular popular a través del cobrament de comissions a les constructores dels col·legis públics.

Per al PP provincial, Ciegsa; per a l'autonòmic, Orange Market, i per al de València les fundacions públiques de la ciutat, vindria a ser el repartiment de les diferents trames de finançament superposades en els PP autonòmic, provincial i local.



Així, en la declaració, Benavent ha explicat com s'utilitzava l'empresa pública Ciegsa com a via de finançament. Els contractistes que construïen els col·legis abonaven "mossegades" al "ionqui dels diners" que més tard, i després de quedar-se una part, li lliurava a Alfonso Rus, també imputat en la causa. Aqueixes empreses haurien sigut Cleop i Construccions Luján, però també n'hi hauria unes altres que no va concretar.

Benavent ha explicat que l'increment del preu real del cost de construcció es feia amb "pirules dels arquitectes". "Projectes desproporcionats per a justificar inversions quantioses", ha precisat després de la insistència del fiscal.

Les "mossegades" les hauria cobrat el director general de Ciegsa Màximo Caturla entre 2003 i 2007 i les hi lliurava presumptament a Benavent. "D'una comissió de 30.000 euros, Caturla se'n va quedar 10.000", ha declarat. L'exgerent de Ciegsa també ha declarat aquesta setmana i va negar qualsevol irregularitat. "Les mossegades es van deixar de cobrar quan Caturla va abandonar Ciegsa", ha sentenciat.

Un altre problema per a Francisco Camps, que aquest dijous a la vesprada declara davant la comissió d'investigació de la Fira de València en el Parlament Valencià.