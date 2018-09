Marzà: "la Llei de plurilingüisme ha aconseguit que passem d'una educació de segregació a una de cohesió lingüística"

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha manifestat que la Llei de plurilingüisme ha estat un èxit perquè ha suposat "el pas d'un sistema educatiu fonamentat en la segregació a un sistema basat en la cohesió lingüística i educativa; així com l'aposta per la descentralització de la decisió de cada projecte lingüístic de centre".

D'esta forma s'expressava en la taula redona organitzada per la Direcció General d'Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea en col·laboració amb la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD). Aquesta jornada s'emmarca en les activitats setmanals de celebració del Dia Europeu de les Llengües a Brussel·les.

Respecte a la primera clau, el conseller ha explicat que "les anomenades línies en valencià s'havien quedat estancades des de feia anys en menys del 30%. Se'ns feia absolutament necessari revisar el model per a fer-lo créixer i per a donar-hi entrada a altre tipus d'alumnat, per tal de deixar de fer distincions que segregaven per llengua l'alumnat als mateixos centres educatius. Podem dir, d'una vegada per totes, que l'ensenyament plurilingüe és ja majoritari i hegemònic a les nostres comarques".

Pel que fa al factor de decisió, ha explicitat que "la combinació de la Llei de plurilingüisme amb el decret d'admissió aprovat per la Generalitat fa que realment siguen les famílies les que puguen triar centre en igualtat de condicions i que tot l'alumnat es repartisca entre tots els centres, independentment de la seua condició social, llengua, religió o qualsevol altre factor".

Marzà ha recordat que amb la implantació de la Llei de plurilingüisme s'ha establit un mínim d'un 25% d'horari lectiu en cada una de les llengües oficials i un màxim del 25% en la llengua estrangera. La resta del temps, cada centre educatiu l'ha adaptat segons el seu propi context sociolingüístic.