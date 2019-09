El Defensor del Poble investiga la pròrroga de 50 anys als clubs nàutics regulada per les Corts Valencianes contra el criteri de la conselleria

La possibilitat de prorrogar fins a 50 anys les concessions administratives als clubs nàutics per a gestionar els ports esportius es preveu en una llei autonòmica valenciana des de fa uns quants mesos, però pot vulnerar les normes de contractació pública i lliure competència. En la pràctica, no s’ha aplicat encara en cap cas, mentre el Defensor del Poble n’investiga la legalitat.

Introduïda en la Llei de Ports valenciana del 2014 mitjançant l’aprovació d’una esmena en la denominada Llei d’Acompanyament dels Pressupostos a la fi del 2018, l’eventual pròrroga sense concurs d’aquestes concessions, més d’una dotzena caducades des de fa anys, ha motivat una investigació de la institució del Defensor del Poble, que va rebre al maig una denúncia d’un particular i es va dirigir a la Generalitat Valenciana per demanar explicacions.

Via esmena parlamentària

El més curiós de la resposta de la llavors Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori al Defensor del Poble va ser que des d’aquest departament, que dirigia la socialista María José Salvador, no s’havia proposat cap text com el que finalment va ser inclòs en la llei, atés que les modificacions van ser introduïdes directament, per via d’esmena parlamentària conjunta dels grups socialista i de Compromís, a la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d’Organització de la Generalitat Valenciana.

De fet, no solament no va ser proposada des de la conselleria, sinó que en el seu moment el departament d’Obres Públiques va informar en contra de l’esmena, promoguda pel grup parlamentari del PSPV-PSOE i subscrita també pel de Compromís. La Conselleria va recomanar retirar l’esmena perquè va considerar “jurídicament inviable” prorrogar una concessió caducada 50 anys més sense concurs amb només la condició de fer inversions superiors al 20% de la inversió inicial prevista en l’adjudicació.

Després de ser rebutjada en comissió, al final, la modificació va ser aprovada pel ple del Parlament valencià amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, el PP i Ciutadans, i l’única oposició de Podem.

Els clubs nàutics demanen l’aplicació “amb efecte immediat”

El lobby dels clubs nàutics va celebrar aquest “blindatge” a les seues concessions i no va tardar a expressar la seua impaciència per fer-ho realitat. L’Associació de Clubs Nàutics de la Comunitat Valenciana reclamava a la fi del febrer l’aplicació “amb efecte immediat” de la normativa nova que preveu prorrogar les concessions fins als 50 anys. “Les Corts han parlat i el seu mandat legal ha de ser obeït per la Generalitat sense excuses ni dilacions injustificades”, advertia.

Els clubs nàutics, després de l’arribada de l’esquerra al Govern valencià, es van enfrontar a la intenció de traure a concurs públic, sota l’empara de la normativa europea, les concessions dels ports esportius, un total de 56 de titularitat autonòmica pels set ports de l’Estat que hi ha en territori valencià.

L’intent de democratitzar els ports esportius

El Govern del Pacte del Botànic volia democratitzar l’ús dels ports esportius i eliminar els privilegis pel que fa al gaudi privat d’instal·lacions públiques. Pretensió que va xocar amb els clubs nàutics. Després d’una pugna tibant, en què el PP va abanderar els interessos dels clubs nàutics, es va pactar una solució consistent a convocar concursos per a atorgar les concessions de gestió de dàrsenes i instal·lacions nauticoesportives restringits als clubs i altres entitats esportives sense ànim de lucre (escoles de vela, per exemple).

La fórmula evitava la “privatització” que denunciaven els clubs nàutics si es permetia que les concessions anaren a parar a empreses, però s’imposava un model obert quant a l’ús dels ports esportius, ja que “s’eliminaven les barreres físiques i psicològiques entre els ciutadans i els ports”.

El model no va arribar a aplicar-se i va rebre l’esmena a la totalitat que suposa la reforma introduïda per les Corts Valencianes fa menys d’un any, que preveu la renovació automàtica de concessions. Aquesta vegada, no ha sigut el PP el defensor dels interessos dels clubs nàutics sinó dos dels socis del Govern del Botànic, PSPV-PSOE i Compromís. Però la fórmula és d’una validesa legal ben dubtosa.

Nou conseller de l’àrea

El nou conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha assenyalat aquesta setmana en les Corts Valencianes: “Hi ha algunes concessions de clubs nàutics caducades i la Llei de Mesures per al 2018 ha introduït canvis en la Llei de Ports de la Comunitat Valenciana en aquest punt. Aprovarem tant les condicions de referència com el procediment i els criteris orientadors per a atorgar la pròrroga de concessions o de títols concessionals nous, d’acord amb la nova normativa”.

Des del departament han explicat que el conseller es referia a l’establiment dels requisits sense el compliment dels quals no podran acollir-se a la pròrroga de les concessions.