La Junta de Castilla y León mantendrá en fase 2 a Salamanca, Ávila, Segovia y Soria debido su cercanía con la Comunidad de Madrid

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha anunciado este jueves que, al contrario de lo que se había previsto, sólo parte de la Comunidad pasará a la fase 3. Por su cercanía o relación con la Comunidad de Madrid y los casos que se han registrado en los últimos días, se propondrá que se mantengan en fase 2 Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. El resto de provincias, Burgos, León, Zamora, Palencia y Valladolid, pasarían a la fase 3 si el Ministerio de Sanidad lo autoriza.

Casado ha explicado que "se han producido cambios en estos días" y que hay situaciones que han llevado al comité de expertos de la Consejería a la "reflexión"." El martes en la reunión -del comité de expertos- comentamos que tenemos que ser cautos porque está habiendo casos en Madrid y en el País Vasco", ha comentado. La reunión bilateral con el Ministerio está prevista para este jueves a las 19,00 horas. "Creemos que Madrid se mantendrá en fase 2", ha añadido la consejera. Aunque en el País Vasco se han dado brotes, la consejera ha reconocido que Burgos sí pasará de fase aunque vigilando estrechamente las zonas de Miranda y de Treviño.

En la fase 3, habrá restricciones del ocio ocio nocturno y se mantendrá sólo la movilidad en la provincia. "Me tranquiliza que Madrid siga en fase 2, por ellos, fundamentalmente", ha dicho Casado. ·"Mantendremos provincias en la fase 2 no es tanto la cercanía a Madrid, como la incidencia acumulada que tiene. No podemos olvidar que fue el epicentro del virus y que llegó a nuestra Comunidad de forma desigual precisamente por la relación con Madrid", ha añadido.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha precisado que los brotes se han dado "en donde hay más riesgo, en los centros sanitarios", por lo que ha recordado el reproche que se le hace de abrir terrazas y cerrar consultorios. "Es más fácil contagiarse donde hay enfermos", ha dicho.