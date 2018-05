Carmena anuncia que cambiará las multas por la venta ambulante por "trabajos en beneficio de la comunidad"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado este lunes el barrio de Lavapiés dos meses después de la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye tras una persecución policial. Allí, la regidora madrileña ha anunciado que su Gobierno cambiará las sanciones económicas por la venta ambulante sin licencia por trabajos en beneficio de la comunidad, ya que, dice, las multas actualmente no se abonan e incrementan la discriminación del colectivo de migrantes, que ejerce esta actividad empujado por su situación irregular.

Así, Carmena ha explicado que las sanciones que se les imponen a quienes venden en la calle "prácticamente no se pagan porque se trata de economías que no tienen solvencia" y esto se traduce en "dificultades para la legalización". "Hemos hablado de la posibilidad de sustituir multas por trabajos que pueden ser en beneficio de ellos o para la ciudad. Ellos no pueden pagar las multas", ha señalado, según recoge Europa Press.

Se trataría, dicen, de copiar el modelo de sustitución de la multa por hacer graffitis o ensuciar la ciudad por trabajos a la comunidad, que recoge la ordenanza de limpieza, al caso de estos vendedores callejeros. El concejal presidente de Centro, Jorge García Castaño, ha aclarado que se trataría de la venta de productos como flores o paraguas, y no daría cobertura a los 'lateros'.

Asimismo, la alcaldesa ha propuesto que las personas sin papeles puedan trabajar legalmente de forma temporal en sectores como el de la construcción, donde, según ha indicado, faltan obreros. Carmena trasladará este martes esta petición a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, como ya hizo con el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, con quien se han producido, dice, avances "pequeños".

La regidora ha defendido que esta propuesta es necesaria tanto por la "dignidad" del colectivo de migrantes como por la "exigencia" de Madrid, y "sobre todo" del Ayuntamiento, de finalizar la treintena de obras en ejecución, afectadas por el hecho de que "no hay obreros de la construcción" suficientes.

Transcurridos dos meses de los disturbios por la muerte del vendedor ambulante, Mame Mbaye, que llevaba 12 años en situación administrativa irregular, tanto Carmena como García Castaño, han subrayado que la "normalidad" ha vuelto a un barrio cuya "primera dificultad" es que muchos de sus vecinos no tienen residencia legal en España.

"Para los vecinos de Lavapiés cuanta más legalidad desde luego también es mejor convivencia, más seguridad y una ganancia para todos y eso es lo que le pedimos al Gobierno central", ha subrayado García Castaño.

Gritos de "Lavapiés es migrante y antirracista"

A su llegada al Teatro Valle Inclán, Carmena ha sido recibida a su llegada al Teatro Valle Inclán por una decena de manifestantes que coreaban que "Lavapiés es migrante y antirracista" y a quienes la alcaldesa se ha acercado a saludar sin que se hayan producido incidentes ni le hayan increpado de forma directa.

Según informan desde la plataforma Es Racismo, los vecinos portaban pancartas en las que se podía leer "Poder Racializado, organizado" o "España será, antirracista o no será" y le han hecho entrega de una carta donde denuncian el "racismo institucional" y la gentrificación en el barrio. "La situación es cada vez más grave y urgente", aseguran.

"Exigimos medidas urgentes por parte del Ayuntamiento que frenen la gentrificación de Lavapiés, la violencia policial, y que faciliten que los migrantes sin papeles puedan acceder a empadronamientos sin domicilio, y a servicios sociales de sanidad, vivienda y educación", solicitan en el documento.

Durante su visita, la alcaldesa se ha reunido con la comunidad bangladesí pero no con el colectivo de senegaleses. Ha conversado con la Asociación Valiente Bangla, que tras regalarle flores y un paraguas, objetos que ahora se venden sin licencia, ha pedido el fin de las multas y despenalizar la venta de latas de cerveza, además de más clases de español, ayuda con los deberes de los niños o un terreno amplio para construir un centro cultural y una mezquita, ya que la de la calle Provisiones, aseguran, se les ha quedado pequeña.

Un portavoz de esta asociación ha exigido ante los periodistas que cesen las identificaciones por parte de la Policía, que, en su opinión, son una muestra de persecución policial porque se hacen, a su juicio, "de forma deliberada" en un barrio donde muchos habitantes no tienen documentación.

Además, Carmena ha vuelto a defender a su edil Rommy Arce, investigada por presuntos delitos de injurias y calumnias contra la Policía Municipal en sus críticas en Twitter tras la muerte de Mbaye, asegurando que lo "importante" es que su concejal ha hecho "manifestaciones de apoyo muy claras a la Policía Municipal". Sobre las críticas de Arce al racismo institucional, ha dicho que "son manifestaciones suyas en el marco de su libertad de expresión" en la que la regidora no tiene "nada que decir".