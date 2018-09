Cerca de 100 personas murieron en el naufragio de una patera frente a Libia el 1 de septiembre, según MSF

La tragedia ha vuelto al Mediterráneo central mientras, cada vez, son menos los ojos que lo vigilan. El 1 de septiembre, un centenar de personas murieron en aguas entre Libia, Malta e Italia al hundirse una embarcación precaria frente a las costas del país vecino, según ha informado este martes una fuente de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF).

De acuerdo con su relato, otros 276 migrantes, que lograron sobrevivir al desastre, fueron capturados por las patrulleras libias y llevados a un centro de detención donde permanecen desde entonces custodiados en malas condiciones. Entre ellos se hallan varias mujeres embarazas y un amplio número de menores, agrega.

Over 100 people reportedly died after a shipwreck off the #Libyan coast one week ago. A group of 276 people, including survivors of the shipwreck, were taken to #Khoms #Libya where our teams provided urgent medical assistance. https://t.co/jhKFUPc70D

La tragedia ocurrió hace diez días frente a las costas de la ciudad libia de Khoms, uno de los núcleos principales de la redes que trafican con seres humanos en los alrededores de Trípoli, cuando uno de los dos abarrotados botes de goma que salieron al mismo tiempo se deshinchó y comenzó a hundirse.

"Más de 20 niños han muerto, incluidos dos gemelos de 17 meses que fallecieron, junto con su madre y su padre. Los guardacostas libios también llegaron, rescatando primero a los supervivientes del naufragio y luego recuperando el segundo bote. Todos fuimos traídos aquí a Libia", detalla uno de los supervivientes en un testimonio recogido por MSF. Solo se recuperaron dos cuerpos sin vida, según apunta la ONG.

Consultados este martes por Efe, los servicios de los guardacostas libios evitaron confirmar o desmentir la información. El portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones ha confirmado en su cuenta de Twitter que el naufragio se produjo este día y que se recuperaron dos cuerpos, según las autoridades libias. Sin embargo, no ha indicado el número de víctimas, aunque asegura que su número puede ser elevado, como ha denunciado MSF.

Unfortunately the shipwreck occured on 1 September in the waters between #Libya and Italy and Malta is confirmed..



According to Libyan authorities, missing are at least 25 (+2 corpes recovered) but it is possible that victims are many more, as reported by @MSF #migrants