La joven saudí que se atrincheró en un hotel de Bangkok para evitar ser deportada pide asilo a Canadá

La joven saudí que huyó de su familia a Bangkok tras rechazar un matrimonio concertado ha pedido este lunes asilo en Canadá, al tiempo que espera la confirmación de que su visado a Australia ha sido cancelado.

"Quiero que Canadá me conceda asilo", ha afirmado en Twitter la saudí Rahaf Mohammed Al Qunun, que ha dejado de tener acceso al registro del visado de turista con el que tenía esperanzas de llegar a Australia cuando la retuvieron en Bangkok el pasado fin de semana.

El subdirector de Human Rights Watch (HRW) en Asia, Phil Robertson, ha indicado a Efe que están esperando la confirmación oficial de la cancelación por parte de las autoridades australianas. Robertson explica que es común que los países cancelen los visados cuando descubren que el solicitante tiene intención de establecerse en el país, como ha sido el caso de Al Qunun, de 18 años.

I want Canada to give me asylum!