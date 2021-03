No, Cáritas no ha rechazado ayudar a una mujer española por no ser inmigrante: es un bulo que circula desde 2011

"Juani Cela es una mujer que vive en Tarragona. Está separada, tiene tres hijos menores y no percibe ningún ingreso", comienza un mensaje difundido recientemente por redes sociales, en el que se acusa de manera falsa a Cáritas de negar una ayuda a esta familia por el hecho de ser española y no migrante. Se trata de un bulo viejo, lleva circulando desde 2011 y el contenido original ha sido borrado.

La organización afirma que se trata de un contenido falso y señala que los criterios para otorgar una ayuda son "la precariedad y vulnerabilidad social de las personas y familias que solicitan ayuda, ya sean ciudadanos españoles o de otra nacionalidad que residen en España".

Caritas afirma que "jamás niega la ayuda a una persona en función de su origen, credo, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición"

El mensaje que ahora se difunde a través de Facebook asegura que Cáritas ha rechazado "ayudar a una mujer española por no ser inmigrante" e incluye un enlace a un contenido de la página Toluna Influencers. En esta publicación dice que una mujer residente de Tarragona, que había sido despedida y desahuciada por no poder pagar la hipoteca, "recurrió a la asistencia social en busca de ayuda y le dijeron que no había dinero". También indica que acudió a Cáritas y "le respondieron que las ayudas eran sólo para los inmigrantes". Se trata de un contenido que no es actual, sino que fue publicado hace 65 meses (5 años y medio).

Desde Cáritas señalan que "es falso de principio a fin" y que se trata de un contenido que lleva circulando desde hace más de cinco años. "Cáritas jamás niega la ayuda a una persona en función de su origen, credo, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición", afirman. Los criterios para otorgar una ayuda son "la precariedad y vulnerabilidad social de las personas y familias que solicitan ayuda, ya sean ciudadanos españoles o de otra nacionalidad que residen en España".

La publicación original es de agosto de 2011 y ha sido borrada

Si buscamos en Google por el título de este contenido, "Cáritas rechaza ayudar a una mujer española por no ser inmigrante", aparece una publicación en el foro Burbuja Info del 14 de junio de 2013. En esta entrada, hay un comentario de un usuario que afirmaba ya entonces que se trata de un contenido viejo y añadía varios enlaces a publicaciones más antiguas con este texto.

Solo una de las cuatro publicaciones, correspondiente al blog Murcia Resiste, está disponible. En el contenido del blog ‘Murcia Resiste’ del 29 de agosto de 2011, se afirma que el texto original es de la web Alerta Digital, publicado un día antes, el 28 de agosto de 2011, como se puede ver en el enlace del contenido, y que ha sido borrado.

"El 50% de las personas acompañadas por Cáritas en España son inmigrantes", afirma la organización

En el contenido que se difunde se asegura que las ayudas de Cáritas son "solo para inmigrantes". Desde Cáritas afirman que esto es falso y aseguran que actualmente "aproximadamente, el 50% de las personas acompañadas por Cáritas en España son inmigrantes". Si nos vamos a los datos de la delegación de Cáritas en Tarragona, donde supuestamente reside la protagonista de la historia, la última memoria publicada, correspondiente a 2019, el 39% de las personas atendidas por Cáritas ese año eran españolas, por lo que no es cierto que las ayudas sean "sólo para inmigrantes".

La imagen que se difunde corresponde a un incendio en Ador (Valencia) en 2008

Al final del contenido que ahora se difunde aparece una foto de una mujer llorando. Como se puede comprobar a través de búsqueda inversa de Google, esta imagen no corresponde a la historia que se cuenta en la publicación, sino que es una imagen tomada tras un incendio en el municipio valenciano de Ador, sucedido en diciembre de 2008, como señala una publicación de 20 Minutos.

El Defensor del Pueblo de Cataluña no tiene constancia de ninguna queja similar y el Defensor del Pueblo de España negó en 2017 haber recibido dicha carta

En este contenido se afirma que Juani Cela, como llaman a la mujer protagonista de la supuesta historia ocurrida en Tarragona, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo. Sin embargo, desde el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) niegan tener constancia de "ninguna queja que corresponda a este nombre y tampoco el caso".

Además, esta publicación también se viralizó como real en 2017 y entonces también el Defensor del Pueblo y el Sindic de Greuges negaron haber recibido una queja o carta de este estilo. En el texto también se afirma que la mujer remitió una queja al "presidente del Gobierno" y Presidencia del Gobierno negó en 2017 haber recibido dicha queja.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.