Garzón quiere "desincentivar el consumo de alimentos no saludables" con el etiquetado, los impuestos y la publicidad

Alimentación saludable. Después de anunciarse hace una semana el decreto de regulación del juego lanzado por el ministerio de Consumo, Alberto Garzón ha presentado este viernes en el Congreso las líneas generales de su gestión para esta legislatura.

Y las principales novedades han llegado relacionadas con el consumo alimenticio, ha anunciado el ministro Garzón: "Vamos a promover un plan integral de consumo saludable, que incida en el etiquetado, la fiscalidad, la publicidad y información".

"Lo más novedoso es el etiquetado", ha explicado Garzón, "queremos seguir las indicaciones de la OMS y promover un etiquetado frontal con la info nutricional para el consumo saludable que queremos. Hay diferentes modelos, en la UE o fuera, como Chile. Estamos estudiando los modelos para ver cuál sería el adecuado para nuestro país. Queremos un etiquetado que incentive el consumo saludable y desincentive el menos saludable para colectivos vulnerables".

En relación con la fiscalidad, el objetivo es el mismo: "Queremos buen diseño fiscal para que los resultados sean positivos: que el sistema de incentivos promueva el consumo saludable y desincentive el no saludable". Y, con la publicidad, lo que se persigue es que "las informaciones comerciales del consumo no saludable infantil tiene que ser regulada. Hay publicidad al público infantil que no promueve los hábitos no saludables".

Por último, Garzón quiere poner en marcha "campañas de formación e información, porque es un problema cuantitativo y social, hace falta que la ciudadanía sea consciente de riesgos y costes de consumo no saludable"; y crear la figura del consumidor vulnerable, para proteger niños, niñas, feminizados, personas en situación de pobreza y vulnerables".

Juego

La otra pata del ministerio de Alberto Garzón es el juego. "Hay un 9% de personas que juegan con trastorno del juego, lo que viene a representar el 0,3% de la población. Son cifras enormemente preocupantes. La mayoría de los jugadores no desarrollan patologías, pero el 25% de los que juegan pueden desarrollarlas".

Garzón ha apostado por la regulación de una ley existente que legaliza el juego online a través de un decreto, "lo que nos permitirá que entre en vigor en unos meses, a tiempo del inicio de la temporada deportiva a principios de septiembre. Había otras vías, como la reforma de la ley, pero ese trámite parlamentario no nos habría permitido llegar a septiembre con medidas aprobadas".

"El juego incide en sectores vulnerables, bien sean menores o jóvenes, que han encontrado ahí una forma de su ocio en barrios más deprimidos de la media, en clases con menos recursos y sujetos a mayores problemas. Todo ello daña relaciones sociales, personales y familiares", ha explicado Garzón, quien aspira a que el derecho sea "aprobado antes del verano".