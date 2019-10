El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento del PIB al 2,1% en 2019 y subirá las pensiones un 0,9% en 2020

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2020, con un nuevo cuadro macroeconómico en el que rebaja una décima sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y el que viene, hasta situarlas en el 2,1% y el 1,8%, respectivamente.

Según ha explicado el Ministerio de Economía y Empresa, esta modificación se debe casi en su totalidad a la revisión estadística de la Contabilidad Nacional Anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha supuesto una rebaja del crecimiento del PIB en el periodo 2016-2018.

"Es una previsión prudente y así lo ha confirmado la AIReF validando la revisión del cuadro macro y de todo el plan", ha subrayado la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en una entrevista en RNE.

Asimismo, el nuevo cuadro macroeconómico incluido en el Plan Presupuestario contempla un crecimiento del empleo del 2,3% este año y del 2% en 2020, lo que permitirá seguir reduciendo la tasa de paro hasta el 13,8% este año y el 12,3% en 2020.

El Ejecutivo en funciones basa sus previsiones de crecimiento económico en la fuerza de la demanda interna, que tendrá una aportación estimada de 1,5 puntos en 2019 y de 1,6 en 2020, mientras que admite la debilidad del que ha sido una de las locomotoras del PIB español: la demanda externa contribuirá con 0,6 puntos este año pero solo con 0,2 el próximo.

A pesar de esta situación, la ministra de Economía en funciones asegura que "no hay nadie en el mundo con cien por cien de seguridad de que no se pueda producir una crisis en el ámbito internacional", Calviño cree que la probabilidad de una recesión "no es elevada" y "nadie ve en el corto plazo en este periodo de previsión se vaya a producir una recesión en Europa y menos aún en España".

El Plan contempla "un escenario inercial, que no incluye medidas de ingresos adicionales", y recoge una revalorización de las pensiones del 0,9% para 2020 con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y el incremento del 2% pactado con los sindicatos para subirle el sueldo de los funcionarios.

A pesar de estos compromisos, Calviño ha admitido que "de aquí al 10 de noviembre (fecha de las elecciones generales) es difícil tomar este tipo de decisiones", por lo que considera que hay que esperar "de aquí a final de año". "Como dijo Sánchez, espero que cuanto antes se constituya Gobierno" ya que "no es razonable seguir con esta situación de prórroga presupuestaria", ha dicho.

Con esta posición, el Ejecutivo prevé que el déficit para este año se sitúe en el 2% y que baje al 1,7% del PIB en 2020. En cualquier caso, la intención del Gobierno es presentar tras las elecciones un Plan Presupuestario actualizado con la orientación fiscal. "En un escenario particularmente complejo con la prórroga presupuestaria las previsiones son realistas, estamos comprometidos con la disciplina fiscal", ha apostillado Calviño.

Los ingresos públicos se situarán en 2020 en el 39,6% del PIB hasta alcanzar los 512.032 millones de euros. En un escenario a políticas constantes la estimación es que los ingresos tributarios registren un crecimiento del 4,8%.