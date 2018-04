Rivera apoya los Presupuestos pero ataca al Gobierno con Catalunya y Cifuentes

Segunda jornada del debate de totalidad de Presupuestos, ya con la convicción de que saldrán adelante gracias al apoyo del PNV, que se suma al ya previsto de Ciudadanos y varios grupos regionalistas. Por parte de los grupos que apoyan al gobierno y que dan al Gobierno fuelle hasta el final de la legislatura, el primero en intervenir ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha dejado patente el contexto preelectoral en el que se mueve la política española con un duro ataque al Gobierno por Catalunya y el caso Cifuentes.

Rivera ha comenzado su discurso diciendo que subía a la tribuna "a defender los Presupuestos, unos presupuestos naranjas que ponen fin a diez años de recortes de Zapatero y Rajoy". No es la primera vez que Rivera se atribuye la autoría de los presupuestos, para enfado y disgusto de Montoro, que en su respuesta ha empezado recordando que esta ley es "una iniciativa exclusiva de los gobiernos que se desarrolla con acuerdos con los grupos".

Rivera se ha mofado de que Cristóbal Montoro haya tenido que sacar ya "las zanahorias", en referencia a la ocasión en la que el ministro de Hacienda usó esta figura de manera jocosa para ejemplificar por qué se reservaba la bajada del IRPF para el final de legislatura. "No ha sido fácil conseguir la bajada de impuestos, Montoro no quería la bajada de impuestos", ha asegurado.

Rivera ha hablado también de la subida de las pensiones, pero en ningún momento ha hecho referencia al hecho de que sus compañeros de apoyo a los presupuestos, el PNV, haya anunciado que pueden contar con su voto a cambio de una subida de las pensiones según IPC que pone patas arriba, al menos hasta el final de la legislatura, la reforma de las pensiones.

Una de las interpretaciones que se dan a este giro de los acontecimientos es que el PNV trata de acallar las críticas por incumplir su palabra de no votar a favor de los presupuestos del PP si el 155 seguía en vigor en Catalunya, como de hecho ocurre. Precisamente Catalunya ha sido uno de los principales puntos de fricción del intercambio entre Rivera y Montoro.

El dirigente de Ciudadanos ha recordado las supuestas contradicciones entre unas declaraciones de Montoro y el juez Llarena sobre si hubo o no malversación de dinero público en Catalunya. Ante la mirada entre airada y atónita de Montoro, Rivera ha terminado su intervención reclamando "antes de votar los presupuestos" que el ministro explicara porqué "usted está siendo el principal argumento de Puigdemont y Junqueras para negar la malversación".

Montoro se retracta sobre las facturas del 1-O

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se ha tomado bien las acusaciones de Rivera sobre la posible ocultación de información al juez Llarena sobre la Generalitart de Catalunya y se ha lanzado a desprestigiar al líder de Ciudadanos. El ministro le recrimino a Rivera su falta de ética.

Visiblemente enfadado en su turno de réplica, Montoro se ha retractado de sus palabras en una entrevista en El Mundo en la que aseguraba que no se gastó un solo euro público en el referéndum del 1 de octubre. " Como no va a haber falseamiento de facturas, quién ha dicho que no. Cómo lo va a saber usted, señor Rivera, si no ha estado nunca al frente de la gestión", le ha recriminado el titular de la cartera de Hacienda.

"En política no se puede descartar nada, pero hay que ser fiel a los principios, señor Rivera. Hoy Catalunya sigue siendo España por la actuación del Gobierno del PP, apoyada por Ciudadanos y por el PSOE gracias al 155. No confundamos a nadie más, les damos pies a los que no se los debemos dar", ha respondido el ministro.

Tras estas palabras el presidente de Ciudadanos le ha espetado al ministro el mal momento para hablar de principios y ética tras el "bochornoso espectáculo que dio ayer su partido" en referencia a la publicación de un vídeo sobre el posible hurto por parte de Cristina Cifuentes de unas cremas en un supermercado y la posterior dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como respuesta Montoro le ha recordado al líder de la formación naranja su inexperiencia: "Celebro que el señor Rivera hable de la importancia de cumplir el objetivo de déficit público. Le veo todos los días a todas horas, es capaz de aparecer en una tertulia deportiva hablando de todo menos de este tema, es la primera vez que le he oído hablar de la importancia del cumplimiento del objetivo del déficit".

El Ministro le ha pedido a Rivera que se deje de utilizar políticamente la crisis catalana y que deje de "confundir" a la gente porque "se le da pies" a los independentistas.