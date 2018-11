Sánchez culpa al PP de la renuncia de Marchena: "Se puso en cuestión su imparcialidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este martes la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, de la que ha culpado al PP: "Una persona importante del PP ha puesto en duda su profesionalidad e imparcialidad", ha explicado.

Sánchez se ha referido así al mensaje que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hizo llegar a sus compañeros de bancada explicando que el pacto con el PSOE permitía controlar la Sala Segunda del Supremo, la encargada de los casos de corrupción o el juicio al procés, "desde detrás".

El presidente ha señalado que ha conocido la noticia de la renuncia este mismo martes por la mañana y ha asegurado que "comprende" la decisión de Marchena. "Su renuncia a presidir el CGPJ demuestra su idoneidad para el cargo", ha señalado Sánchez antes de participar en un foro organizado por The Economist.

Sánchez ha pedido al Partido Popular que si es un partido de Gobierno "mantenga el pacto para la renovación del CGPJ". "Hay muchos jueces y juezas imparciales y preparados para el cargo", ha argumentado.

Ábalos: " El PP es un obstáculo para la democracia"

Por su parte, el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha afirmado este mismo martes que no está sorprendido por la dimisión de Marchena. "Se ha provocado mucho con los comentarios del señor Cosidó”, ha declarado en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena SER. "Lo extraño es que siga ejerciendo de portavoz del PP y que exija cuentas al Gobierno", ha añadido.

Ábalos ha sido muy crítico con el Partido Popular por la ruptura del acuerdo para renovar el CGPJ, a quien ha acusado de ser "incapaz de llegar a un acuerdo" y de querer "bloquear todo". "Me parece que el PP es un obstáculo para la democracia", ha zanjado el ministro.

Ante la polémica generada por sus declaraciones este lunes en el que afirmaba que no descartaba una convocatoria de elecciones el 26 de mayo, Ábalos se ha justificado y ha afirmado que "posiblemente" explicó "demasiado", aunque agrega que su frase fue sacada de contexto: "Lo dije así, pero no vale. No hubiera descartado esa fecha ni ninguna otra".