Sánchez crítica la competencia desleal de grandes corporaciones tecnológicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este viernes la competencia desleal de grandes corporaciones tecnológicas que supone uno de los desafíos del sector turístico, junto con la sostenibilidad, la renovación de destinos maduros o los efectos de la despoblación sobre el turismo rural, entre otros.

Sánchez ha hecho hincapié en una reunión con el Consejo Español de Turismo (Conestur) en Fitur en la competencia desleal que están haciendo a muchas empresas españolas, que pagan sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, cumpliendo con la legislación, grandes corporaciones tecnológicas que "no hacen lo propio".

Asimismo, ha hecho hincapié en el impacto que la brecha digital tiene sobre las pymes y los efectos "perniciosos" de esas plataformas y la progresiva precarización de las condiciones laborales del sector.

Hay que abordar también, en su opinión, la elevada dependencia del producto sol y playa, la mejorable diversificación de los mercados, la elevada estacionalidad del consumo turístico, la saturación de algunos paisajes urbanos o la obsolescencia de ciertos destinos clásicos que van a exigir de la financiación pública para su renovación.

Estos retos llevan a "un único y necesario camino", que es transformar para mejorar aún más el modelo turístico, lo que exige decisiones valientes y esfuerzos compartidos entre todos, desde el sector público al privado, "para que el cambio nos mantenga y nos consolide como líderes mundiales, y no solamente en el consumo, sino también en la modernización, la digitalización, la generación de empleo digno, la promoción de la igualdad de cohesión territorial y la sostenibilidad medioambiental", ha subrayado.

Para el presidente, "la buena noticia es que contamos con los dos elementos más importantes para esa transformación: la herramienta de cambio y la voluntad de las partes implicadas".

Esta herramienta es la nueva estrategia de turismo sostenible de España 2030 que está elaborando la Secretaría de Estado de Turismo, "con las valiosísimas aportaciones de los principales agentes del sector", ha explicado.

Su objetivo es sentar las bases de la transformación del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y sostenible que permita a España mantener la posición de liderazgo mundial, ha añadido.

Se trata de un modelo apoyado en la mejora de la competitividad y de la rentabilidad de la industria; en los valores naturales y culturales distintivos de los diferentes destinos, y en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas del turismo, ha enumerado.

No obstante, ha asegurado que "no hay herramienta que valga si no hay un compromiso real de todas las partes implicadas" y ha recalcado que el compromiso del nuevo Gobierno de coalición es dialogar con los agentes sociales, las instituciones y el sector privado vinculado al turismo.

En su reunión con Conestur, al que acude por primera vez un presidente del Gobierno, Sánchez ha dicho que quiere convertirlo "en un órgano eficaz y permanentemente abierto para la interlocución entre todas las partes".

A su juicio, ha habido "muy buenas piedras de toque" para ver esa colaboración por la crisis de Thomas Cook, pero "hay otras muchas más cosas en las que estoy convencido de que podemos desplegar esa cooperación", ha añadido.

Sánchez ha descrito la nueva legislatura como un Gobierno que quiere avanzar, junto al sector, para "seguir liderando una actividad, que no solamente genera empleo, sino que promueve el intercambio de experiencias humanas y co-contribuye de una forma importantísima a difundir las excelencias de España".

Ha insistido en que el nuevo Gobierno defiende la España plural y la diversidad territorial, que entiende como un factor de riqueza y no de demérito que pueda frenar el desarrollo económico del país, sino, al contrario, "nos enriquece a todos como sociedad y nos da muchísimas más oportunidades de progreso".

"Progresemos para ofrecer experiencias de alta calidad, personalizadas e inolvidables, esforcémonos por diversificar nuestros emisores y que las fotos y recuerdos de España viajen cada vez más lejos, a ser posible cada vez más a Asia, que ahí tenemos un mercado bien importante, al que tenemos que dirigir cada vez más esfuerzos", ha afirmado.