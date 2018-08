UGT lleva a los tribunales a Glovo y a Deliveroo

UGT ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo contra Glovo, la plataforma digital de reparto a domicilio con la intención de "combatir este sistema de trabajo precario", según explica Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT. "Las nuevas tecnologías no pueden ser vías que permitan un incremento de la explotación de los trabajadores". El sindicato quiere demostrar la relación fraudulenta entre la empresa y los empleados. La mayoría de trabajadores despedidos afirman que la empresa no actúa como "intermediaria" y acusan a las plataformas de imponer sus propias condiciones laborales.

UGT quiere demostrar los indicios existentes de laboralidad y ajenidad, tanto del producto como del mercado. También, la naturaleza empresarial de Glovo, "que se niega como tal, para establecerse como mero intermediario y así no tener que asumir las responsabilidades fiscales y sociales que toda empresa está obligada a cumplir en España", subraya UGT.

Glovo no es la única empresa que se encuentra en procesos judiciales abiertos en relación a las condiciones laborales de sus trabajadores. Deliveroo –con una primera sentencia que falla en contra de su modelo laboral y varias denuncias en la Inspección de Trabajo– también está bajo el foco de UGT. La plataforma ha creado un Acuerdo de Interés Profesional (AIP), para dar "un aspecto legal" a la relación que tiene con sus 'riders' mediante el contrato TRADE. "Si no se afilian no tienen derecho de continuidad", indica Pino. UGT ha resaltado que también llevará este acuerdo a los tribunales por considerarlo "unilateral", además de "imponer preferencias a los empleados que forman parte de él frente a los que deciden no estar asociados".

El sindicato ha puesto en marcha una sección sindical especializada en plataformas digitales "para tener un mayor conocimiento de esta realidad y poder actuar de la manera adecuada", explica Pino. El espacio ya ha registrado denuncias y preguntas de 1.047 trabajadores de plataformas digitales como Glovo y Deliveroo en relación a sus condiciones de trabajo y sus contratos.

UGT ha anunciado que llevará a cabo movilizaciones en noviembre con los trabajadores de plataformas digitales con el objetivo de "defender los derechos laborales" de un colectivo que cada día crece más y está "desrregulado". Reivindican al Gobierno "diálogo social" en esta materia y además anuncian su intención de "atacar la reforma laboral". Piden mayores sanciones a las infracciones relativas a las condiciones de trabajo por parte de las empresas, poniendo el foco en el trabajador autónomo y además, exigen un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo.

El nuevo Gobierno ya apuntó que dentro del Plan contra la Explotación Laboral "se va a intensificar la acción de la Inspección para luchar contra la figura de los falsos autónomos", según anunció la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la inaguración del curso de verano para autónomos de ATA en El Escorial.

El Ministerio comunicó que en los próximos meses habrá dos líneas de actuación: se intensificará la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través de la formación especializada a inspectores y subinspectores y también habrá "programas piloto en distintas comunidades autónomas".