La banca se ve obligada a renegociar los salarios de la plantilla ante la inflación y los beneficios históricos

El sector bancario va a subir salarios más de lo previsto. El fuerte incremento de los beneficios y la subida de la inflación ha llevado a las patronales a dar su brazo a torcer y evitar una nueva confrontación con los sindicatos. Primero fueron AEB y Unacc, que antes de cierre del año renegociaron el convenio colectivo para incrementar la subida salarial de 2023 del 1,25% al 4,5%. Ahora, este miércoles, Ceca arranca la negociación con los sindicatos, semanas después del inicio del curso, para abordar mejoras en la retribución de más de 64.000 trabajadores, después de que estos anunciaran protestas en las puertas de las presentaciones de resultados de las entidades.

Los hogares reducen su deuda hipotecaria para amortiguar la subida de tipos

El sector bancario español está englobado en tres grandes áreas. La principal de ellas está asociada en la AEB, la patronal que componen Banco Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y buena parte de las entidades extranjeras que operan en España. La segunda de ellas es Ceca, patronal que integra a las antiguas cajas de ahorros. Es decir, CaixaBank, Unicaja, Abanca, Kutxabank o Ibercaja. La tercera y última es Unacc, que incorpora a las cooperativas de crédito y las cajas rurales.

La primera y la tercera renegociaron sus convenios en noviembre y diciembre, respectivamente. En ambos casos, la subida pactada fue del 4,5%, superior a la inicialmente prevista para el año 2023. El actual convenio sectorial, también el de Ceca, se acordó en 2021, con una situación económica y sectorial distinta a la actual. En un primer momento, en el sector se apuntaba a la futura negociación de un nuevo convenio, aunque finalmente asumieron la necesidad de revisar el dato para 2023.

Las antiguas cajas de ahorros han sido las que más han demorado la reapertura de la mesa negociadora del convenio. La importancia de este convenio apunta especialmente a CaixaBank, ya que es la mayor entidad en España por número de empleados tras la fusión con Bankia. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, abordó este tema en la pasada presentación de resultados del banco, en octubre, cuando aseguró que “es un tema muy importante” pero pidió asumirlo con “cautela” para evitar “una espiral que empobrece a todos”.

La inflación ha provocado que los sindicatos presionaran desde el pasado verano para reabrir las tres mesas sectoriales y renegociar mejoras de salarios que amortiguaran la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de banca, pese a que los acuerdos salariales no vencían hasta finales de este año. En el caso de Ceca, las manifestaciones convocadas por los sindicatos se mantienen a la espera de los resultados de la mesa que se abre este miércoles. Casi 100.000 trabajadores ya están cubiertos por la renegociación, a la que se tiene que sumar otros 64.000 de las antiguas cajas de ahorros.

De este modo, el sector bancario ha frenado en gran medida con estos movimientos una vuelta de la movilización de las plantillas como se vivió en 2021 con los grandes ERE que provocaron la salida de 19.000 trabajadores. Aquellos pusieron fin a la conocida paz social que ha imperado en el sector durante años.

Récord de beneficios y salarios millonarios

Los sindicatos presionaban, además de con la inflación, con los fuertes incrementos de beneficio que se esperan para el cierre del ejercicio 2022, lo que contrastaría con la pérdida de poder adquisitivo en el sector. Las seis grandes entidades del país ganaron 16.000 millones de euros hasta septiembre, un 33% más que un año antes. Este sexteto va camino de lograr un beneficio histórico. Ya lo ha anunciado Bankinter, primer banco en presentar sus resultados, a la espera de concretarse las cifras de los demás, previstos para esta semana y la próxima.

Otro dato presiona en el debate público al sector bancario español. Hace unos días se publicó un informe de la Autoridad Bancaria Europea en la que se se señalaba que el número de banqueros que cobran más de un millón de euros se disparó en 2021 un 73%. Son 221 empleados los que operando desde España superaron ese salario, una cifra que ha aumentado, entre otros aspectos, por la llegada de directivos que han salido de la city londinense tras el Brexit. España es el cuarto país europeo con más banqueros millonarios, pero es en el que los altos directivos tienen un mayor salario medio: 2,16 millones.

Este mismo informe ha servido al Gobierno para volver a reafirmar el nuevo impuesto a la banca, que pagarán por primera vez el próximo mes. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aseguró este lunes al ser preguntada por el importante número de banqueros millonarios que “está claro que es preciso que se aplique un impuesto extraordinario” y que “los bancos tienen margen suficiente para que no se traduzca en un aumento de costes para los ciudadanos”.

CCOO hizo un comunicado a comienzos de semana en la que aludía precisamente a los beneficios extraordinarios y los elevados salarios de los directivos para reclamar que se reconozca una mejora salarial para las plantillas. “Recordamos que son las empleadas y empleados de las entidades financieras quienes hacen posible los beneficios récord, el incremento de dividendos y los aumentos de las remuneraciones de las cúpulas directivas y, por tanto, las entidades deben actuar con responsabilidad social y laboral para con sus plantillas”, aseguraba el sindicato.

Letra pequeña de la subida en el Santander

Sin embargo, las subidas de salarios de la banca tienen una letra pequeña, ya que no afecta a todos los trabajadores de todas las entidades. En el sector, buena parte de los trabajadores tienen salarios por encima de convenio gracias a complementos retributivos. Existe una cláusula, no solo en banca en todos los sectores, que marca que los bancos puedan absorber esa subida salarial con ese complemento. Estos trabajadores, por tanto, no se verían beneficiados por esta mejora de los salarios base, o al menos no por completo.

El caso que ha saltado más a la actualidad es el del Banco Santander. Los sindicatos CCOO y UGT han realizado distintas protestas frente a sedes del banco al señalarlo como el único que va a aplicar esa cláusula. Según explican, solo el 40% de la plantilla ha tenido la subida íntegra, mientras que el 45% verá su salario congelado este año pese a la subida pactada en todo el sector, algo que se ha visto constatado con las nóminas de enero. Fuentes sindicales apuntan que se está en conversaciones con la representación de la empresa, pero reconocen que sin avances. En las protestas llegó a participar el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien apuntó este lunes que “hoy el Banco de Santander encarna la posición más dura y más reaccionaria del empresariado español contra el reparto de los beneficios”. El banco ha señalado en distintas ocasiones que se han aplicado subidas para aquellos que ganan menos de 40.000 euros.

Según han explicado los sindicatos, esta cláusula también se ha aplicado en otras entidades, aunque con matices. Por ejemplo, en BBVA se ha asegurado un mínimo de 1.000 euros para aquellos a quien les afecte la absorción de la subida, además de una aportación añadida a los planes de pensiones. En Sabadell se ha garantizado un mínimo de subida de 500 euros y en Bankinter se ha aplicado la subida del 4,5% sin absorción. De entre los seis grandes bancos, queda por saber lo que ocurrirá en CaixaBank y Unicaja, que dependen de la renegociación del convenio de Ceca.

Los distintos sectores bancarios tienen que afrontar en los primeros meses de este año elecciones sindicales que renovarán la correlación de fuerzas de los sindicatos. Estos serán los encargados de renegociar el futuro convenio, que cubrirá a partir de 2024. Pero antes, algunos como CCOO ya avanzan que pretenden abrir la renegociación del actual para lograr alguna compensación por la pérdida de poder adquisitivo de 2022.