Los barrios más ricos de España se enriquecieron casi el triple que los más pobres durante la recuperación económica

La recuperación no ha sido igual para todos. Tras los recortes que se impusieron con las políticas de austeridad para solventar la crisis financiera que empezó en 2008 se construyó una recuperación económica que ha acentuado las desigualdades. Las voces que insistían todos estos años en que la inequidad se estaba extendiendo a pesar del crecimiento del PIB han visto confirmados los peores augurios. La Agencia Tributaria ha hecho pública la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los mayores municipios por código postal referida al año 2018. Al hacer una comparación sobre cómo ha evolucionado la renta en los barrios más ricos y los más pobres entre 2013 y 2018 se descubre que en las zonas más pudientes la renta ha crecido una media de un 27% mientras que en las barriadas más depauperadas el crecimiento ha sido solo del 11% en estos cinco años.

← Más pobre en 2013 Más rico en 2013 → Cada punto representa un código postal o barrio de las 31 mayores ciudades españolas según la renta media (de izquierda a derecha) que declararon en 2013, al inicio de la recuperación económica.



Ya entonces, La Moraleja era, con diferencia, el barrio más rico de España. Esta brecha entre la zona más acomodada y el resto de España creció entre 2013 y 2018: cuanto más arriba, más aumentaron los ingresos medios (en números absolutos) en ese periodo.



La Moraleja fue el barrio que más se enriqueció durante la recuperación: 80.000€ más que los que declararon en 2013. ¿Una casualidad? Los datos analizados por elDiario.es muestran los barrios más ricos se enriquecieron mucho más que los más pobres durante la recuperación económica.



Los mayores aumentos se registran en barrios opulentos como Salamanca, la Castellana, Pedralbes o Pla del Remei. Una tendencia que se mantiene si hacemos la comparación proporcional. En los códigos postales más ricos en 2013 (derecha), la renta media subió un 27%. En los más pobres (izquierda), un 11% Este aumento de la desigualdad se concentra principalmente en el área metropolitana de Madrid , donde se disparó la brecha entre zonas ricas y pobres.



La renta media en el barrio de Salamanca subió un 46% entre 2013 y 2018; en Usera, apenas un 5%. Fuera de la capital, el resto de barrios con rentas medias superiores a los 50.000€ se ubican en el área metropolitana de Barcelona . En la ciudad condal, los códigos postales más ricos como Sarrià, Muntaner y Sant Gervasi fueron los que más se enriquecieron durante la recuperación. El lujoso barrio de Pla de Remei (Valencia) es el código postal que más se enriqueció entre 2013 y 2018 en las ciudades de la Comunidad Valenciana : un 35%



Los ingresos de los residentes en el Carrús (Elche) el más pobre de España, un 12%. El fenómeno se repite en Canarias y Baleares : los barrios que ya eran más ricos en 2013 fueron los que más florecieron durante los siguientes cinco años. Por ejemplo, Ciudad Jardín (Las Palmas) y San Jaume (Palma). Los datos de Agencia Tributaria señalan que los barrios más ricos en 2018 son también los que menos proporción de las rentas declaradas provienen del trabajo.



Es decir, gran parte de los ingresos de estos códigos postales con más renta provienen de los ingresos de inmuebles, capital financiero, ganancias patrimoniales y actividades económicas. Precisamente, gran parte del aumento de la renta media en las zonas más ricas se debe al resto de ingresos no vinculados al salario.



¿Cuanto suponen las rentas salariales sobre el aumento de ingresos? Por ejemplo, de los 80.000€ que subieron los ingresos de los residentes de La Moraleja solo el 30% está ligado al aumento de salarios. Por el contrario, en barrios como El Carrús (Alicante), Usera (Madrid) o El Palmar (Murcia) más del 75% de la subida de la renta media está relacionada con el aumento de las rentas del trabajo.

Durante estos cinco años de recuperación solo hay que mirar cómo ha crecido la renta en cada barrio para entender las dificultades para escapar de la pobreza y cómo la supuesta igualdad de oportunidades no logra el pretendido efecto de incrementar la renta de los barrios más desfavorecidos. Mariano Rajoy llegó a la presidencia en 2011 y fue desalojado de la Moncloa por una moción de censura en 2018 debido a la sentencia que condenaba al PP por delitos de corrupción en el juicio del caso Gürtel.

Rajoy se vanagloriaba de que su paso por Moncloa fue fundamental para solventar la crisis: "Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré", dijo al ser desalojado por la moción de censura. Sin embargo, los datos en el periodo entre 2013 y 2018 dejan claro que los habitantes de los mejores barrios, los que menos sufrieron la crisis, se encontraron con una situación mucho mejor que las zonas con menos renta, donde además tuvieron más incidencia los recortes de servicios públicos que llevó a cabo el Gobierno del PP.

Así, mientras que los distritos con rentas superiores a los 50.000 euros incrementaron su riqueza en un 27,2% en el periodo entre 2013 y 2018, la realidad es que las barriadas más necesitadas, con rentas medias inferiores a 20.000 euros las vieron incrementarse tan solo en un 10,8%. Otra prueba de que los más desfavorecidos y las clases medias fueron quienes cargaron con la parte más pesada de la crisis es que los barrios con renta entre 20.000 y 30.000 euros solo vieron crecer su riqueza en un 9,7%.







Para entender las fuertes desigualdades que se dan en España solo hay que mirar la evolución de determinados barrios. La Moraleja, distrito del municipio madrileño de Alcobendas, es el barrio con mayor renta bruta de toda España, con una renta de 214.276 euros, más del doble respecto al segundo distrito con mayor renta disponible media, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), que presenta una renta bruta media de 97.866 euros.

La renta de los habitantes de La Moraleja se ha incrementado en un 59% en estos cinco años, prácticamente el doble que el segundo barrio más rico, Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), cuya renta subió un 31% entre 2013 y 2018. Solo lo que ha crecido la renta media de La Moraleja en estos cinco años, 79.661 euros, equivale a cinco veces la riqueza media de los barrios menos acaudalados de España en 2018.

Sin embargo, los barrios más pobres de España han tenido un comportamiento mucho peor en este periodo de tiempo. Así, el distrito con menos renta bruta media de España es el de Carrús-Plaza Barcelona (Elche, Alicante), con 15.776 euros, que entre 2013 y 2018 solo ha crecido un 12%, cinco veces menos que La Moraleja o algo menos de tres veces que Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes. Mejor le ha ido al segundo barrio con menor renta, Garrapilos (Jeréz, Cádiz), que ha conseguido alcanzar una renta media de 17.123 euros tras crecer un 19% en estos cinco años. Sin embargo, zonas como Ciudad Jardín (Alicante), con 17.874 euros, o Gea y Truyols (Murcia), con 17.643 euros, solo han subido un 5% y un 7%, respectivamente.







Los datos de los ingresos por barrios tocan de lleno el debate en torno a los impuestos sobre el patrimonio o a las grandes fortunas como fuente de redistribución de la riqueza cuando se dan diferencias tan grandes en la evolución de los ingresos. En los barrios más ricos, las rentas del trabajo tienen mucho menos peso en el conjunto de las entradas de dinero. Entre los diez distritos con renta media más alta de España el trabajo solo supone de media el 53% de los ingresos, muy por debajo de lo que ocurre en barrios de clase media (renta media de 30.000 euros) o en las zonas más pobres (por debajo de 20.000 euros) donde las rentas del trabajo no bajan en ningún caso del 80%.

Además, al observar cómo han evolucionado otras rentas como las ganancias patrimoniales o el capital mobiliario las diferencias entre los barrios ricos y pobres es abismal. En los distritos con un tramo de renta superior a 50.000 euros los ingresos por ganancias patrimoniales se han incrementado en 5.502 euros mientras que el capital mobiliario suma 3.558 euros entre 2013 y 2018. En los distritos con renta por debajo de los 20.000 euros, ni siquiera los ingresos del trabajo han subido tanto en estos cinco años, solo 1.624 euros, siendo anecdóticos otros tipos de ingresos.

La realidad es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy solo incrementó el salario mínimo entre 2011 y 2018 un 14%: de 641 a 735 euros, 94 euros en siete años.







La Agencia Tributaria publica el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 40 mayores ciudades españolas. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2018, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades y cómo han evolucionado en el tiempo.

Las estadísticas de Hacienda no facilitan datos del País Vasco y Navarra porque cuentan con su propio régimen foral y para los municipios de Getafe, Las Rozas, Sant Cugat, Leganés, Castellón, Alcorcón, Albacete, Logroño y Almería no hay cifras de 2013, por lo que no están incluidos en la comparación. En total, la estadística detalla las rentas de 598 códigos postales en las grandes ciudades españoles de los cuales 525 se pueden comparar con las cifras de 2013.

Este buscador permite saber cómo ha evolucionado la renta de tu barrio o distrito: