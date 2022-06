Los cambios año a año en las cuotas de autónomos que propone la Seguridad Social hasta 2025

Un paso más de la negociación de las nuevas cuotas de los autónomos según sus “ingresos reales”, que se acerca a su fin. El Ministerio de la Seguridad Social ha enviado a los agentes sociales y colectivos de autónomos una oferta de evolución de las cuotas para los próximos tres años, hasta alcanzar las cuantías propuestas ayer entre 230 y 590 euros al mes en 2025, según las ganancias de los trabajadores.

La propuesta, enviada a los agentes sociales, ha sido difundida a los medios por UPTA, colectivo de autónomos vinculado a UGT. Se avanza de manera progresiva a las nuevas cuotas propuestas este lunes por el Ministerio de la Seguridad Social, que varían en función de 15 tramos de “ingresos reales” o rendimientos netos en los que los trabajadores tendrán que situarse según la previsión de sus ganancias.







A partir del próximo año, los trabajadores con menos rendimientos pasarán a cotizar menos (hoy la cuota más reducida es de 294 euros al mes) y los que tienen más beneficios pasarán a contribuir más a la Seguridad Social, teniendo en cuenta que el actual sistema permite elegir a los trabajadores su cotización y la inmensa mayoría elige aportar por la mínima posible.

Diferencias en las organizaciones progresistas

Aunque se aproxima el cierre de la negociación sobre los primeros pasos de esta reforma, para que los autónomos cotice según sus ganancias como recomendó el Pacto de Toledo, el debate no está cerrado. En las últimas jornadas se han acentuado las diferencias entre las dos organizaciones progresistas, vinculadas a los sindicatos mayoritarios, que se muestran más y menos cercanas a la última oferta del Gobierno.

La difusora de la propuesta, UPTA, es la organización de autónomos más proclive a las propuestas del Ministerio durante toda la negociación. La oferta “sobre la progresividad del sistema para los tres próximos años se ajusta mucho a los que nosotros pretendíamos desde el primer momento de esta negociación hace un año”, ha afirmado su secretario general, Eduardo Abad. El líder de la asociación parte de UGT ha sostenido que sería “una auténtica irresponsabilidad” no “hacer el cambio definitivo de modelo de cotización”, ya que el actual “solo beneficia a los autónomos con rentas altas”.

En cambio, en UATAE, colectivo de autónomos ligado a CCOO, no están convencidos todavía con la oferta del Ministerio. “Nos seguimos reafirmando en la línea de ayer. Consideramos que con la nueva propuesta no se mejoran las cuotas de los tramos inferiores y además se añade una aplicación a tres años que impide que aquellos que menos ingresan puedan ver reducida su cuota desde el primer momento de su aplicación”, indican desde la organización dirigida por Mª José Landaburu.

“Por tanto, seguimos viendo insuficiente la propuesta”, insisten en UATAE. La organización de autónomos considera que aún hay aspectos “que deben ser tratados”, como “la reducción de las cuotas de los tramos inferiores, su aplicación desde el primer momento para estos tramos, la fijación de que una vez pasado el periodo de transición de los 9 años se pasará a un sistema de cotización por ingresos reales y abordar las mejoras en protección social”.

La patronal, “muy cercana” al acuerdo

En el otro lado, la patronal y la organización de autónomos dentro de CEOE (ATA) sí se ven en el acuerdo tras las últimas propuestas del Ministerio de la Seguridad Social. “Estamos muy muy muy cercanos a un acuerdo”, ha afirmado esta mañana su presidente, Lorenzo Amor. No obstante, añadía una coletilla: “Gasta el rabo, todo es toro”, ha repetido Amor, que recordaba que hasta que no se cerrara el texto definitivo no se podía hablar de acuerdo.

“Estamos en momentos cruciales de la negociación, que está llegando prácticamente a su fin. Pero tengo que decir que 'hasta el rabo, todo es toro'. Y por tanto vamos a esperar, tenemos mucha confianza”, ha sostenido el líder de ATA a los medios de comunicación antes del arranque de la segunda jornada de los cursos de verano de la asociación.

Lorenzo Amor ha confiado en que la Seguridad Social mande el texto definitivo muy pronto, incluso en el día de hoy, y que se pueda alcanzar un acuerdo esta misma semana.

Así, por el momento la única organización más distante a la propuesta oficial es UATAE y CCOO. Habrá que ver si se suman al resto de actores de la negociación o si arrancan algún cambio de última hora al Ministerio que dirige José Luis Escrivá para adherirse a un acuerdo.