Los clientes de Triodos que invirtieron en el banco pierden un 30% tras un año con el dinero bloqueado

Triodos es una de las principales entidades conocidas bajo el apelativo de banca ética. Tiene su sede en Países Bajos y es propiedad de una fundación, la SAAT. Sin embargo, sus clientes pueden ser 'accionistas'. Realmente no son acciones, sino unas participaciones que les permiten tener derechos económicos, como cobrar dividendos o beneficiarse de los buenos resultados de la entidad, pero sin derecho de voto, salvo en algunos asuntos. Este sistema ha permitido al banco financiarse y ha funcionado desde su fundación hace cuatro décadas. Hasta ahora. El sistema cambiará este año, tras haberse demostrado durante la pandemia que genera problemas para los inversores. Uno de ellos ha sido el desplome de valor para quienes decidieron invertir en estos títulos.

Estas 'acciones' se conocen en realidad como certificados de depósito de acción (CDA). Miles de personas en los distintos países en los que opera Triodos, también en España, e instituciones tienen inversiones de este tipo. Todos ellos han perdido en el último año el 30% del valor de su inversión, tras haber estado todo este tiempo sin poder vender estas participaciones. Lo ha reconocido recientemente la compañía, que ha anunciado un programa de recompra de estos CDA valorado en 14,4 millones de euros para quienes necesiten recuperar parte del capital invertido. En enero de 2021, estos CDA se intercambiaban por 84 euros, y ahora ha anunciado que los va a recomprar a 59 euros el título.

Los CDA no cotizan en un mercado abierto, como ocurre en la Bolsa, sino que su precio se fija de manera interna, en función de distintos aspectos contables y de la evolución del banco en el año. Es decir, la ley de la oferta y la demanda no marca este precio, sino que se actualiza anualmente. Así ha sido hasta la pandemia. En marzo de 2020, con la llegada del coronavirus y la incertidumbre que se abrió por la evolución de la economía en mercados que estaban en cuarentena, Triodos tomó la decisión de cerrar el mercado de intercambio de estos títulos. Se reabrió momentáneamente en octubre de aquel año pero se volvió a cerrar a comienzos de enero de 2021. Desde entonces, el mercado está cerrado y los clientes no pueden recuperar su dinero.

Triodos justificó esta vuelta al cierre en que la incertidumbre en torno a la crisis del coronavirus "no había desaparecido" y se seguían observando confinamientos y restricciones. Esto había provocado que el banco experimentara "un patrón comercial en el que el número de órdenes de venta supera al de órdenes de compra". Es decir, había muchos más clientes queriendo vender su participación que gente dispuesta a comprarla. Y eso pese a que se habían aprobado limitaciones en las operaciones. "Esto se produce independientemente de la salud financiera del banco" y "pone en tela de juicio si se restablecerá el equilibrio", aseguró.

Un cliente contactado por este medio cuenta que su madre tiene la mitad de sus ahorros en este vehículo y él, una parte. Señala que, siendo cliente, el banco ofrece destinar una inversión a estos CDA. Este afectado explica que, al tratarse de una inversión en un banco ético, y del que se esperan escasas fluctuaciones, se da una muestra de confianza de que es una operación segura. Lo cierto es que esta inversión tiene el máximo nivel de riesgo (6 sobre 6, en la escala que mide en el sector financiero las operaciones de inversión) y el banco reconoce en su web que "es un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender". La propia entidad señala en su documentación que se trata de un producto de inversión y no de ahorro, por lo que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos.

El próximo 29 de marzo, está previsto que una junta de propietarios de CDA apruebe un programa de recompra, con el que se pretende dar liquidez a aquellos clientes que necesitan recuperar parte de ese dinero invertido. Eso sí, asumiendo que tiene una limitación de importe por cliente y que lo hará con un descuento del 30%. El banco, consultado por este medio, explica que el nuevo precio fijado, de 59 euros, obedece a una estimación económica "basada en la iliquidez del producto por la suspensión comercial en curso, el asesoramiento experto externo, los precedentes de otras compañías y nuestro criterio profesional".

La entidad ha reservado una parte de esos 14,4 millones, unos 3 millones, a clientes que certifiquen una urgencia mayor por recuperar su dinero para cuestiones como pagar la hipoteca o por haberse quedado en paro. Los clientes generales solo podrán recuperar 2.000 euros por esta vía y aquellos que muestren una especial urgencia, hasta 6.000 euros. Este sistema, eso sí, no se activará hasta abril, por los que los clientes todavía tendrán su dinero bloqueado otras semanas. El banco, consultado por las posibles acciones legales que puedan abordar los clientes por esta pérdida de valor, considera que "se ha actuado de acuerdo con nuestras responsabilidades legales y fiduciarias". Reconoce que esto puede concluir con medidas legales, pero apunta que se "abordarán en ese momento".

Nuevo sistema de cotización

En cualquier caso, este sistema de recompra es un parche previo a que la entidad decida culminar definitivamente con este sistema de CDA, tras los problemas constatados durante la pandemia. "Después de un análisis exhaustivo, el comité ejecutivo llegó a la conclusión de que el sistema de obtención de capital mediante la oferta de CDA, utilizado desde la fundación del banco hace más de 40 años, había alcanzado sus límites", explican fuentes de la entidad holandesa. Tras la segunda suspensión de la negociación, y asumiendo que el equilibrio entre compras y ventas no se iba a obtener, el grupo comenzó a buscar alternativas.

Finalmente se ha optado por un Sistema Multilateral de Negociación (MTF, en sus siglas en inglés). Este sistema será más parecido a una Bolsa, abierta a inversores, y quienes tengan estos títulos podrán comprarlos y venderlos, con unos precios variables, no como hasta la fecha. Sin embargo, este cambio es complejo y el banco confía en tener listo el nuevo intercambio de participaciones en un periodo de "entre 10 y 16 meses", para lo que ha contratado a ABN Amro. Por tanto, con este calendario, los inversores que tienen CDA de Triodos no podrán recuperar todo su capital hasta el próximo año. "No sabemos cuál será la respuesta de las personas titulares a este programa, se les ha informado puntualmente y también les hemos escuchado y pedido su opinión en reuniones internacionales y locales, así como con encuestas y grupos de opinión realizados por consultoras especializadas e independientes", defiende Triodos.

El funcionamiento de este mercado determinará cuál es el valor real de los CDA y cuál es el resultado para los clientes que opten por no asumir ahora una pérdida del 30% y esperen a ese nuevo modelo de intercambio. "Serán los resultados, las expectativas, la evolución del mercado, el compromiso con la misión y los valores de Triodos, el nivel de la oferta y la demanda y muchos otros factores los que determinarán el precio de compraventa de los CDA una vez que la cotización sea efectiva", defiende la entidad.