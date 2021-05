David Cierco abandona su cargo al frente de Red.es a "petición propia"

David Cierco Jiménez de Parga ha anunciado este miércoles en su cuenta personal de Twitter que abandona el cargo de director general de Red.es a "petición propia", al considerar que es tiempo de que otra persona tome la iniciativa de la entidad. Cierco ha agradecido su confianza a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas y al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo.

El comunicado no aclara cuál será el futuro profesional de Cierco que, de abandonar el Ministerio, se uniría a la lista de altos cargos que han dejado el Gobierno tras la presentación del plan de Recuperación. Son los casos de la ex directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, Maite Arcos, que se incorporará a Enagás como consejera, la ex secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y la ex jefa de gabinete de Calviño, Carmen Balsa.

Cierco ha celebrado haber conseguido mantener a Red.es como una entidad pública empresarial y los refuerzos de personal otorgados al organismo para la aplicación de los fondos europeos, ya que en las próximas fechas se incorporarán 40 trabajadores temporales con este fin. Cie también ha mostrado su esperanza de que pronto se unan 44 plazas indefinidas que ya han recibido el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Asimismo, ha celebrado haber otorgado 439.000 ordenadores a niños que lo necesitaban en sus casi tres años en el cargo o la ejecución de programas piloto del 5G y el incremento de la capacidad de ejecución anual de 90 millones de euros en 2018 a los 546 millones previstos para 2021. "Solo puedo decir que, para mí, dar futuro y continuidad a Red.es para otros 20 años, compensa todos los esfuerzos realizados desde mi incorporación a la casa", ha señalado en un comunicado.