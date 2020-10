Díaz dice que es partidaaria de establecer bajas por cuarentena indirectas, pero que es competencia de Escrivá

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este viernes que las bajas por incapacidad temporal de padres con hijos en cuarentena preventiva son competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero ha recordado que su departamento "ha hablado claro" y considera que "hay que desplegar esta prestación por incapacidad temporal indirecta".

La aprobación de estas bajas ha sido también objeto de discrepancia en el seno del Gobierno, tras haber anunciado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en septiembre su inminente puesta en marcha sin que hasta el momento hayan sido aprobadas por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Díaz, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha asegurado que el reconocimiento de estas bajas "va mucho más allá, porque el gran debate es ver cómo desplegar medidas para que las personas puedan seguir desarrollando carreras profesionales y seguir siendo madres y padres".

En este sentido ha explicado que la voluntad de su ministerio y el de Igualdad "es caminar en medidas que tengan que ver con trabajo corresponsable, asimilándose a los países europeos".

En esta línea, Díaz ha mencionado el plan Me Cuida que ha definido como una "herramienta ambiciosa", al ser la primera vez que se reconoce "un derecho preferencial a los trabajadores para que puedan modificar sus turnos y reducir jornada". Pero, en su opinión, "esto es una cuestión de pacto de Estado, no hay ideologías no hay partidos".