El Gobierno facilitará la jubilación anticipada de los trabajadores con discapacidad a partir del 45%

Las jubilaciones anticipadas serán más accesibles para los trabajadores con una discapacidad alta, a partir del 45%. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado este martes en el Senado que dará "prioridad" a esta cuestión en la reforma de las pensiones en la que trabaja su Ministerio. José Luis Escrivá ha tachado de "inaceptables" –por muy reducidas– las actuales cifras de personas que se acogen a esta opción de retiro anticipado.

Como explica la Seguridad Social en su página web, solo tienen derecho a la jubilación anticipada para personas con discapacidad igual o superior al 45% los trabjadores que acumulen el mínimo de años cotizados para poder acceder a una pensión y que, durante "durante todo ese tiempo", tuvieran reconocido ese grado de discapacidad.

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha preguntado al ministro por los planes del Ejecutivo sobre este tipo de jubilación anticipada, después de que el Pacto de Toledo haya concluido sus recomendaciones y una de las 22 se refiera en concreto a las personas con discapacidad. La senadora vasca ha lamentado la situación que viven muchas de estas personas que "no contaban con el 45% de discapacidad hace 15 años", ni pidieron una "reevaluación de su problable 33% por defecto", que "se encontraron con cambios en las valoraciones" con "diferentes diagnósticos" o "presentaron secuelas tardías de diferente incapacitación".

Ahedo ha destacado las "circunstancias especiales" de los afectados por el Síndrome post polio, una discapacidad que, según ha indicado, era "evitable" y que es consecuencia del "negacionismo del régimen franquista", que aseguraba "que las vacunas no existían o no eran eficaces". Estos pacientes, ha indicado, también se han visto afectados por el hecho de que las secuelas, cuando se valoraron "eran desconocidas".

Ahedo ha llamado a Escrivá a dar solución a este problema y le ha recordado que el acuerdo para la renovación del Pacto de Toledo se ha recogido una recomendación en este sentido, en la que se llama a "corregir los desajustes normativos" en medidas de anticipación de la jubilación, "flexibilizando" las medidas más rígidas y se pide analizar "la problemática en el tiempo cotizado".

Escrivá asegura que es una "prioridad"

El ministro ha asegurado que "abordar ese problema" será "prioridad" de su departamento y ha celebrado que el acuerdo logrado en el Pacto de Toledo "ampare" al Ministerio para poner solución a esta situación "con determinación".

José Luis Escrivá ha detallado que las cifras de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% que se han acogido a la jubilación anticipada en los últimos 10 años han sido 2.675. En 2019 fueron 198 personas y en un "año normal", como 2015, fueron 345. "Esto no es nada, es muy triste. Esto no debería ocurrir", ha afirmado el ministro, que ha reconocido que al comprobar las cifras "no he podido más que comprender que la regulación es absolutamente insuficiente".

Así, el ministro ha asegurado que está trabajando con su equipo en "todas las recomendaciones del Pacto de Toledo" y "entre las prioridades normativas que vamos a tener va a ser abordar este problema, porque esto no es aceptable".