La exministra Elena Salgado deja Talgo tras quedarse fuera del concurso del AVE: "No tenía sentido seguir"

La exvicepresidenta del Gobierno y ex ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha abandonado la presidencia de Motion Rail, la filial de transporte ferroviario de Talgo, tras quedarse fuera esta sociedad del proceso de liberalización del AVE resuelto por Adif a finales de 2019.

El cese de Salgado, avanzado por Crónica Global, se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de abril. "Una vez que no ganamos el concurso de los surcos, el proyecto se ha quedado en stand-by y no tenía sentido que yo siguiera siendo la presidenta de Motion Rail", explica la exministra a elDiario.es.

La sociedad ha pasado a estar gestionada por Álvaro Segura, director Financiero de Talgo, pero la exvicepresidenta no cierra la puerta a su regreso. "Si el proyecto se vuelve a revitalizar, entonces volveré", dice. "No sabemos hasta cuándo va a durar este periodo de no tener surcos. Vamos a ver después de la pandemia si se revitaliza".

Salgado explica que sigue en contacto con Talgo y ha hablado "varias veces" con el nuevo consejero delegado del fabricante de trenes, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz. El expresidente de Abengoa y de ArcelorMittal España fue nombrado primer ejecutivo de Talgo en marzo en sustitución de José María Oriol, que dejó sus funciones ejecutivas tras 18 años como CEO. Salgado subraya que mantiene una "excelente relación" con el presidente de Talgo, Carlos de Palacio y Oriol.

Ingeniera Industrial especializada en Energía, licenciada en Ciencias Económicas y MBA por la Escuela de Organización Industrial, Salgado fue ministra de Sanidad, Administraciones Públicas y Economía y Hacienda con Zapatero, durante su paso por el ministerio económico fue nombrada consejera del operador público Renfe.

Ha sido también presidenta de Hispasat y de Retevisión y formó parte de los consejos de administración de compañías participadas por el Estado como Telefónica, Hunosa, Trasmediterránea y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Salgado, que poco después de salir del Gobierno fue nombrada consejera de Chilectra, antigua filial de Endesa en Chile, fichó el verano pasado por Saba, la empresa de aparcamientos de CriteriaCaixa.

La ex consejera de Nueva Pescanova y actual presidenta ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Consultoría sigue asesorando al fondo Trilantic. Esta firma estadounidense de capital riesgo es el principal accionista de Talgo (35%) junto a la sociedad luxemburguesa Pegaso Transportation International SCA, controlada por la familia fundadora (los Oriol) y Torreal, del multimillonario Juan Abelló.

La que fuera ministra de Economía y Hacienda con José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrada consejera de Motion Rail en el verano de 2019. Ascendió unos meses después a presidenta de esa filial, que en 2017 obtuvo licencia de operador ferroviario en España.

Finalmente, las empresas elegidas por Adif en el concurso para competir con Renfe en alta velocidad fueron la compañía pública francesa SNCF y un consorcio formado por la estatal italiana Trenitalia e Ilsa, controlada por Air Nostrum. Se quedaron fuera el consorcio Motion Rail, integrado por Talgo, Globalia y Trilantic; la andaluza Eco Rail y el consorcio Eagle Rail, formado por las gestoras de infraestructuras Glovalia y Morentia.

En teoría, el sector está liberalizado desde el pasado 14 de diciembre, pero la pandemia y las restricciones a la movilidad han hecho que la apertura efectiva a la competencia se retrase hasta el próximo día 10 de mayo, una vez decaiga el estado de alarma, cuando se pondrá en marcha el tren de bajo coste de la francesa Ouigo (la marca low-cost de SNCF) en la ruta Madrid-Barcelona.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está estudiando cuánta capacidad sobrante queda en el sistema ferroviario dado que las restricciones a la movilidad han hecho que los competidores de Renfe vayan a utilizar menos capacidad de la que les adjudicó Adif. Esto podría abrir la puerta a un cuarto operador.