El Gobierno y los colectivos de autónomos alcanzan un preacuerdo para extender las ayudas por cese de actividad hasta el 31 de enero

La Seguridad Social ha pactado un preacuerdo con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE para extender las ayudas al colectivo por cese o reducción de su actividad hasta el próximo 31 de enero. Así lo ha adelantado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y confirman fuentes del Ejecutivo a elDiario.es. Los colectivos de trabajadores por cuenta propia y el Ministerio que dirige José Luis Escrivá coinciden en la última propuesta oficial, que plantea recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad (el llamado 'paro' extraordinario) en determinadas situaciones, así como extender y flexibilizar más la prestación ordinaria y una prórroga para la ayuda de paro creada para los autónomos de temporada.

Se trata de un "preacuerdo" porque las partes aún están cerrando "los últimos flecos", explican en el Ministerio y en las organizaciones de autónomos. En UATAE han pedido a la Seguridad Social varias modificaciones al último documento, que esperan que sean atendidas y hasta la tarde no confirmarán si avalan finalmente las ayudas o no, precisan a este medio. Por su parte los líderes de ATA y UPTA, Lorenzo Amor y Eduardo Abad, han celebrado el principio de acuerdo, que consideran que alcanzará a la mayor parte de los trabajadores con dificultades.

El Gobierno ha atendido una de las principales peticiones de las tres asociaciones: la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad dado el auge de los rebrotes. A la espera de que se cierre la letra pequeña del acuerdo, en ATA explican que la Seguridad Social les ha planteado recuperar el 'paro' extraordinario en tres situaciones.

En primer lugar, si los negocios tienen que cerrar debido a decisiones administrativas para frenar los contagios. En este caso, la prestación sería del 50% de la base de cotización mínima, apuntan en UATAE, lo que supone una reducción del porcentaje respecto a la ayuda en la primera ola de coronavirus (del 70%) pero también se toma de referencia la base mínima y no aquella por la que cotiza cada autónomos, destacan en la organización dirigida por María José Landaburu, que considera este punto insuficiente. Según ATA, se plantea eximir de cotización "el mes de hecho causante y el mes siguiente".

En segundo lugar, podrán acogerse a la prestación extraordinaria los autónomos que hayan tenido un descenso del 75% en su base de facturación que no tengan el periodo mínimo de cotización, por lo que podrán acogerse a la ayuda los trabajadores que se benefician de la tarifa plana y aquellos con una antigüedad inferior a 12 meses. Esta prestación será "compatible con la actividad siempre que la retribución no supere el SMI", indican en el colectivo de autónomos. Por último, se habilita la posibilidad de acceder a la prestación extraordinaria a los autónomos pluriempleados, "siempre que la suma de ambas retribuciones no supere el 2,2 veces el SMI".

Las partes también han acordado extender y flexibilizar la prestación ordinaria por cese de actividad aprobada el pasado junio, de manera que "los que hayan agotado el periodo que les corresponde se les prorroga hasta el 31 de enero", indican en ATA, que destacan que "se permite acceder a la ayuda a los autónomos en pluriactividad", con las condición de que sus retribuciones no superen 2,2 veces el salario mínimo. En cuanto a la ayuda temporal creada para los llamados autónomos de temporada, y la espera de ver los detalles, se prorroga también hasta el 31 de enero.

En UATAE subrayan que apuraran la jornada para intentar mejoras en la última propuesta del Gobierno, como mejorar la cuantía de la prestación extraordinaria por cese de actividad y que la ayuda pueda alcanzar a actividades directamente relacionadas con otras para las que se decretan los cierres administrativos, como pueden ser "los taxis y la distribución de bebidas".