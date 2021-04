La Liga evita sancionar a los clubes de la Superliga y la da por "muerta": "No se trata de mejorar ingresos sino de reducir gastos"

Cuatro días después de que una docena de clubes de fútbol, tres de ellos españoles, europeos lanzaran la Superliga ha tomado la palabra este jueves La Liga, la organización que gestiona el campeonato nacional. Javier Tebas, presidente de la asociación donde están integrados Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, ha dado por "muerto" el proyecto de un campeonato alternativo a la Champions League. Sin embargo, ha evitado hablar de sancionar a estos equipos, que actualmente están disputándose el título liguero. "No corramos con el tema de las sanciones", ha asegurado, pese a que "ha sido una acción muy peligrosa para el fútbol".

El polémico gestor del fútbol profesional español ha comparecido en rueda de prensa junto con los presidente del Valencia, Villarreal, Betis, Sevilla y Levante tras una reunión de La Liga en la que no han estado presentes los clubes que apostaron por la Superliga. Tebas ha cargado contra el proyecto y ha celebrado que "se ha terminado con esta amenaza". "No es cierto que vengan a salvarnos de la ruina. La competición nacional sale muy dañada en cuanto al aspecto económico y respecto a la meritocracia", ha señalado. "Si fuese muy bueno para el fútbol no lo habrían hecho de manera clandestina", ha incidido.

Tebas ha acusado a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, y al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, de "mentir" en cuanto a la justificación que se ha hecho del nuevo campeonato. "La Superliga está muerta, es un torneo binacional", ha asegurado en la rueda de prensa. "No se puede hacer de un tema aislado, como es la pandemia, para justificar la competición", ha señalado. "Quizá este año tienen pérdidas pero que miren sus resultados de los últimos cinco años, no es cierto que pierdan", ha defendido.

Los directivos que han comparecido han coincidido en señalar que en el fútbol se vive un proceso de "hiperinflación" en cuanto a los gastos de los clubes de fútbol en fichajes y salarios. "No se trata de que mejoren sus ingresos, como defienden, se debería afrontar un control de gastos", ha asegurado Tebas, quien ha lamentado que estos clubes deben ser "más solidarios" con el resto de equipos. "Una Superliga sería el final de la liga española como la conocemos, perderíamos 1.000 millones menos de ingresos, sería un desastre", ha remarcado.

Tanto Tebas como el resto de presidentes que han participado en la comparecencia han abogado por seguir en la vía de una reforma de la máxima competición europea, como aprobó este lunes la UEFA. "Se ha estado negociando hasta el viernes pasado y los clubes que formaron la Superliga votaron a favor de la reforma de la Champions", ha defendido Tebas.

De los 12 equipos que crearon la Superliga, ocho de ellos se han desvinculado (los ingleses, el Atlético y el Inter), mientras que la Juventus y el Milán han reconocido que es difícil que salga adelante. Pese a ello, tanto el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como el del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, han defendido la creación de este campeonato. El último en hablar ha sido el recién elegido presidente del Barça, quien ha asegurado que se trata de un campeonato "totalmente necesario". "Tenemos una posición de prudencia. Es una necesidad, pero la última palabra al final la tendrán los socios", ha señalado.

Pérez ha sido el rostro visible del campeonato, del que iba a haber sido el presidente. Pese a las bajas, aseguró este miércoles que la Superliga sigue adelante. Sería una pena que este formato no lo aprovecháramos", señaló. "Vamos a seguir trabajando", incidió.