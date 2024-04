La CEOE pide que sean los trabajadores quienes ingresen sus cotizaciones: “Así se ve el coste real de los salarios”

El jefe de los empresarios, Antonio Garamendi, ha propuesto este martes que sean los empleados quienes ingresen sus propias cotizaciones. “Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social”, ha dicho el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “Es la forma de que se vea el coste real de los salarios en España”, ha insistido.

Garamendi respondía así a los periodistas en el IV Encuentro del Comercio, a raíz de una pregunta sobre la mesa de las pensiones que se celebró el lunes y en la que el Gobierno presentó una propuesta para la jubilación parcial, que permite compatibilizar trabajo y pensión. “Nos parece que va a ser un coste para las empresas”, ha lamentado el presidente de la CEOE. La propuesta inicial del Ejecutivo, que los actores del diálogo social llevaban meses reclamando, tampoco ha contentado a los sindicatos, que han lamentado que, en los términos actuales, supondría un “recorte de derechos”.

El presidente de la patronal ha insistido en la idea de “que en la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como con el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas”. “Llega el momento en que puede ser casi el doble de lo que llega al bolsillo”, ha dicho Garamendi, que ha obviado en su intervención que el tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como las cotizaciones sociales del trabajador, como las de la empresa, sobre las que se aplican determinadas bonificaciones, ya figuran, por ley, en las nóminas que los trabajadores reciben.

Durante el encuentro, en el que ha estado presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los empresarios han señalado como uno de los retos a los que se enfrentan la “inseguridad jurídica”. Una inseguridad que no ha impedido que la Seguridad Social haya superado su récord de afiliaciones, con más de 20,9 millones de empleados en el mes de marzo o que la temporalidad esté en su mínimo histórico, con un 12,7% de los contratos.

Garamendi se ha pronunciado también sobre la eliminación de las 'Golden visa' correspondiente a las inversiones en bienes inmuebles por valor de más de 500.000 euros. “Es una noticia no esperada porque tampoco había oído nunca que fuera un problema”, ha dicho el presidente de la CEOE, que ha señalado que harían una valoración cuando tenga “más datos y las empresas que se dedican a estos temas digan cuál es su opinión”. No obstante, ha avanzado su propio análisis: “Cuando hablamos de tensión en zonas, estamos hablando del acceso a la vivienda de la gente que no puede comprar una vivienda. No creo que tengamos que estar hablando de las vivienda de lujo, que deberían ir por otro camino desde el punto de vista inmobiliario de los precios”.

Según los datos que ha facilitado el Gobierno tras el Consejo de Ministros de este martes, el 90% de las 'Golden visa' se han dado por comprar viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Illes Balears y València. En algunos municipios, además, la compra de viviendas ligadas a este mecanismo de atracción de inversores han llegado a suponer más del 7% de las compras en Marbella y el 5,3% en Barcelona.