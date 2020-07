Discriminación a las personas LGTBI en el trabajo: un 90% considera que serlo es "un incoveniente" para encontrar empleo

La mayor parte de las personas LGTBI, un 90%, consideran que su orientación sexual o identidad de género es "un inconveniente" a la hora de encontrar un trabajo y un porcentaje similar, el 86,6%, considera necesario ocultarlo a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Cuatro de cada diez personas trans aseguran que han sido rechazadas en entrevistas por ello. Así lo pone de manifiesto el informe Hacia centros de trabajo inclusivos. La discriminación de las personas LGTB en el ámbito laboral en España, que ha presentado este jueves el área LGTBI del sindicato UGT.

El estudio ha sido elaborado en base a una encuesta llevada a cabo en el primer trimestre de este año a 3.344 personas, de las cuales 1.260 son LGTBI, y pretende ofrecer "una fotografía de lo que ocurre en los centros de trabajo en España" en relación con este tema. La radiografía revela que, a pesar de la "aceptación generalizada" que arrojan los resultados en el ámbito social, las personas LGTBI siguen viviendo y percibiendo discriminación y obstáculos en el empleo. Tres de cada cuatro personas encuestadas revelan que alguna vez han sentido miedo a hablar su orientación sexual o identidad de género.

UGT concluye que la violencia LGTBIfóbica está "muy presente" en los centros de trabajo, de los que se ha seleccionado una muestra que representa "la práctica totalidad de los sectores productivos". Algunos datos relevantes en este sentido arrojan que más de cuatro de cada diez trabajadores LGTBI, en concreto el 42,25%, aseguran haber vivido alguna agresión de tipo verbal hacia sí mismos u otras personas LGTBI. El 35% de la muestra de heterosexuales manifiesta haber sido testigo de estas situaciones, pero en más de la mitad de los casos (55,66%), las personas LGTBI no han recibido apoyo.

"Soy gay visible y han intentado desprestigiarme lanzando rumores. El último, 'marica mala' que tengo 'lo peor de un gay y lo peor de una mujer'. Es un intento de afectar a mi reputación, con el fin de aislarme y acotar mi proyección profesional, basado todo en prejuicios sobre mi orientación sexual", revela un técnico de una mediana empresa de unos 50 años a los autores del estudio, que también han incorporado entrevistas cualitativas.

El estudio hace especial énfasis en la realidad que atraviesan las personas trans, que según los resultados, sufren una tasa de desempleo que dobla a la de las personas que no lo son. La situación de discriminación, reseña el informe, "puede agravarse si eres mujer o una persona trans" y, además, a pesar de que las personas LGTBI se encuentren habitualmente con este tipo de obstáculos, "tienen pocas herramientas para combatirlos".

Por ello el sindicato ha puesto en marcha un canal para la denuncia directa de casos de discriminación laboral por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género, la primera herramienta sindical, dice la central, "destinada a luchar contra la discriminación hacia el colectivo LGTBI en los centros de trabajo". "No se puede normalizar la violencia hacia el colectivo LGTB y que los centros de trabajo no pueden construirse como centros de exclusión, como lugares donde las personas LGTBI no se sientan seguros", ha subrayado el responsable Confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad.

El sindicato apuesta por la formación a trabajadores y delegados sindicales "para que tengan conocimientos suficientes para detectar la homofobia y la transfobia" y sean enfrentadas "en la negociación de los convenios colectivos". También incide en la aprobación de protocolos contra el acoso laboral por orientación sexual, identidad o expresión de género en el ámbito laboral y de planes de acompañamiento a personas trans. UGT pide, además, el impulso a las leyes LGTBI, Trans y de Igualdad de Trato que se ha comprometido a impulsar el Gobierno de coalición.