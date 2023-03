El presidente de la CNMV asegura que Ferrovial puede cotizar en EEUU desde España “salvo que no se quiera intentar”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores no ve impedimentos para que Ferrovial pueda cotizar en Estados Unidos sin tener que trasladar su sede social a Países Bajos. Así lo ha expresado el presidente del organismo, Rodrigo Buenaventura, en una intervención en el Congreso de los Diputados. “No hemos encontrado impedimentos legales y regulatorios que impidieran la cotización en EEUU sin dejar de estar cotizado y fijado en España”, ha apuntado en sede parlamentaria.

El Gobierno trabaja con la CNMV y BME para evitar la marcha de Ferrovial ante el rechazo de un Del Pino a la mudanza

Buenaventura acudió este jueves a la comisión de Asuntos Económicos para dar explicaciones sobre la actuación del organismo respecto a la situación de gobernanza que ha vivido una empresa del Ibex 35, Indra, participada por el Estado a través de la SEPI. Sin embargo, ha abordado la polémica por el traslado de Ferrovial a Países Bajos a preguntas del grupo parlamentario de Ciudadanos.

Según ha explicado el presidente del supervisor del mercado de valores, a raíz del anuncio de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos para cotizar en EEUU, la CNMV y la empresa que gestiona la Bolsa en España, BME, han analizado el caso y han abordado la situación con los responsables estadounidenses. Buenaventura ha especificado que no se han encontrado razones que justifiquen esa operación. Ni siquiera, como han señalado analistas, por que España y EEUU no tengan un enlace registral. “EEUU solo tiene este enlace con un país, con Canadá, ni siquiera con Países Bajos”.

Buenaventura ha afirmado que no defiende que “sea fácil o inmediato”, ya que reconoce que sería establecer “por primera vez este camino”. Si bien, ha mostrado la disposición de la CNMV por apoyar a Ferrovial o a cualquier otra cotizada que decidiera dar ese paso y que se pudiera encontrar con algún problema por parte de las autoridades estadounidenses. Problema que, en el análisis que se ha hecho, no se ha apreciado de primeras.

“Si hay interés hay que hacer esa solicitud”, ha asegurado Buenaventura. El presidente de la CNMV no ha escondido su malestar con cómo se ha producido este debate. “Es una polémica filosófica. Se afirma la imposibilidad de algo sin especificar por qué”, ha defendido a preguntas de los diputados. “Los datos que tenemos no apuntan a que sea imposible, salvo que no se quiera intentar”, ha matizado. En ese caso, ha señalado, “sería imposible por definición”.

Buenaventura ha defendido, por otro lado, la actuación de la CNMV respecto a la polémica que envolvió la reestructuración del consejo de administración de Indra el pasado verano. Esta compañía, con el acuerdo de sus tres principales accionistas, entre ellos la Sepi, reformaron el órgano de gobierno cesando a consejeros independientes, lo que levantó escepticismo por parte de los inversores y del propio supervisor, que abrió una investigación. Esta concluyó sin que se apreciara ninguna irregularidad por parte de Indra.

“No se apreció ninguna vulneración de las normas de sociedades de capital. La junta de Indra no hizo nada ilegal ni contrario al ordenamiento societario”, ha defendido Buenaventura. El presidente de la CNMV ha matizado que el código de buenas prácticas solo afecta a los gestores y no a los accionistas. Además, ha reconocido que es delicada la práctica de cesar a consejeros independientes, que se supone que son los representantes de los accionistas minoritarios en el consejo.

Buenaventura ha reconocido que “había indicios” que pudieron mostrar que hubo una concertación por parte de los tres accionistas para controlar la compañía, si bien “había contraindicios” que apuntaban en la otra dirección. Así, ha mostrado que no se produjo un cambio de la política comercial de la empresa y que el consejo de administración terminó teniendo un equilibrio de poderes similar. Si bien, ha apuntado que la CNMV sigue la evolución de la gestión de la compañía por si “a más largo plazo” pudiera apreciarse alguna decisión que demostrara ese acuerdo para el control de la compañía que debería concluir en una opa.