PSOE y Unidas Podemos se comprometen a la "derogación" de la reforma laboral

PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo este martes que reafirma su compromiso "con la derogación de la reforma laboral de 2012". El comunicado conjunto de los socios del Gobierno, enviado tras la reunión interna celebrada esta mañana y liderada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se compromete a este desmontaje de la legislación laboral del PP "en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea".

La reforma laboral que se debate en estos momentos, y que debe estar aprobada antes de que concluya el año, está afectada por estos dos elementos. Por un lado, PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo para formar la coalición progresista varios puntos en materia laboral, entre los que se encontraban expresamente la derogación de la reforma laboral del PP y, de manera urgente, de varios elementos concretos. Por ejemplo, la derogación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y del límite que fijó Rajoy a la llamada ultraactividad de los convenios colectivos (su prórroga una vez caducan sin que se haya pactado uno nuevo).

Por otro lado, la renovación de la legislación sobre el mercado de trabajo está también recogida dentro del plan de reformas enviado a Bruselas en el Plan europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la pandemia. En este caso, se contemplan de manera más genérica varios compromisos, como la "modernización" de la negociación colectiva, la reducción de la temporalidad y precariedad, así como medidas de flexibilidad interna en las empresas que impidan los despidos masivos ante las futuras crisis. Este documento enviado a la Comisión Europea, el Componente 23, se refiere también a la ultraactividad y "la relación entre convenios sectoriales y de empresa", pero solo los menciona, sin especificar cómo se van a modificar ambas cuestiones.

Reunión de alto nivel para frenar la crisis

Tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, la última semana estalló un conflicto interno en la coalición a propósito de esta reforma clave. La regulación afronta este mes la recta final en el diálogo social con empresarios y sindicatos, ya que tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre.

El pasado miércoles, las dos formaciones de la coalición acordaron reunirse este martes para que el presidente del Gobierno encabezara un encuentro interministerial que pusiera negro sobre blanco la posición del Ejecutivo sobre la reforma laboral tras la crisis abierta al respecto. Las otras dos protagonistas de la reunión de este martes eran las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, enfrentadas en esta cuestión, pero también estaban convocados los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Educación, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Pilar Alegría, respectivamente, ya que los socialistas lograron ampliar los ministerios implicados en esta negociación.

Desde la Moncloa han destacado que "la reunión se ha producido en un clima positivo y una actitud constructiva". En Unidas Podemos también celebran el encuentro, que se refiere de manera expresa a la "derogación" de la legislación laboral del PP, un término que han evitado los socialistas en las últimas semanas. Se trataba de uno de sus principales objetivos del socio minoritario, dado su temor de que Nadia Calviño intente descafeinar la reforma,

Además del compromiso de derogación, el acuerdo recoge: "La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación".

El Ejecutivo insiste en el pacto "con todas las partes"

Las partes han pactado que "sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento", el Ejecutivo intentará alcanzar el acuerdo social. "El Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado. Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación", recoge el comunicado difundido por Moncloa.

El texto pactado entre las partes se pone como meta el acuerdo social, pero no como condicionante. Este es otro punto delicado de la negociación. Los sindicatos y empresarios mayoritarios están muy alejados en varias cuestiones de la reforma laboral, como en el desmontaje de la legislación del PP en materia de convenios colectivos. CCOO y UGT han expresado su voluntad de intentar llegar a un pacto a tres bandas, pero también han advertido al Gobierno de que no darán su respaldo a una legislación rebajada que no recupere el requilibrio de la negociación colectiva prometido por la coalición (prevalencia de convenio sectorial y ultraactividad).