Sánchez asegura que solo Economía conocía la negociación entre Bankia y CaixaBank para "proteger la confidencialidad" del proceso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la negociación abierta entre Bankia, controlada por el Estado a través del FROB, y CaixaBank para fusionarse y crear el mayor banco español. Sánchez, en una entrevista en TVE, ha argumentado que la operación tiene una "lógica empresarial" y que obedece a un proceso de "reestructuración" que ayudará a tener un sector financiero "aún más saneado".

Bankia y CaixaBank negocian una fusión

Saber más

Sánchez ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "maximizar" el valor de la participación del Estado en esta nueva entidad financiera que surgiera si se alcanza un acuerdo entre ambos bancos. Se trataría de la primera de España y la décima a nivel europeo. "Tenemos que dar pasos adelante", ha asegurado en referencia al proceso de concentración en el sector financiero español en comparación con los países del entorno.

La operación nace con el rechazo del socio del Gobierno, Unidas Podemos, quien tradicionalmente ha defendido la utilización de Bankia, rescatada por el Estado, como un instrumento de banca pública. Sánchez ha reivindicado que "toda la izquierda" defiende una banca pública, pero ha limitado esta herramienta en el ICO: "la verdadera banca pública". Lo ha hecho aludiendo a los programas de avales que han realizado durante la crisis del coronavirus para el apoyo a pymes y el nuevo instrumento de 40.000 millones para incentivar la inversión en las empresas.

Pero la crítica desde el grupo confederal ha llegado también por desconocer el proceso de negociación entre Bankia y CaixaBank hasta que se publicó. Sánchez ha argumentado en este sentido que se ha dado a conocer "cuando las dos entidades han acordado comenzar a negociar" y que se trata de una negociación que incluye "información sensible". Por ello, ha apuntado, solo el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, la conocía, "para proteger esa confidencialidad".

Sánchez ha defendido la operación, asegurando que tiene "buenos mimbres" para maximizar el valor de la participación del Estado en Bankia. Entre los "aspectos muy positivos" que le ve al hecho de que ambas entidades se fusionen, el presidente del Gobierno ha destacado que supone una mayor "cohesión territorial", al ser un grupo que tendría una fuerte presencia en Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana. Además, ha apuntado, que Bankia "va a tener una importante presencia en sectores industriales muy importantes de nuestro país".

La incertidumbre para los trabajadores con hijos se mantiene

La incertidumbre sobre las opciones de conciliación de los trabajadores con hijos en esta vuelta al colegio marcada por la pandemia se mantiene. Después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, anunciara que el Ejecutivo estudiaba un permiso retribuido o una baja laboral para los casos de cuarentenas preventivas de los menores, varios miembros del Gobierno –entre ellos el vicepresidente Pablo Iglesias– se han inclinado por la posibilidad de aprobar una baja laboral que garantice los ingresos de los trabajadores durante sus ausencias para atender a los menores.

Este lunes, en cambio, el presidente del Gobierno no ha confirmado esta opción y se ha limitado a recordar las herramientas que ya existen: la baja laboral para los padres en contacto con un menor que dé positivo y, para las cuarentenas preventivas de los niños (en las que son mandados a casa por ser contactos de un positivo, pero en las que ellos no lo sean), el presidente ha remitido al llamado Plan Me Cuida, en el que los trabajadores pueden adaptar su jornada o reducirla incluso al 100% para cuidar a personas dependientes. En este último caso, los trabajadores podrían ausentarse de sus puestos para cuidar durante toda la jornada, pero sin recibir ninguna prestación ni ingresos durante esos días. “Ya hay acciones tomadas por el Gobierno de España”, ha insistido el presidente Sánchez en referencia a estas dos posibilidades en la entrevista que ha concedido esta mañana en TVE.