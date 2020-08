Incertidumbre sobre los permisos pagados para padres que anunció Celaá en la vuelta al cole: Trabajo prorrogará su plan no remunerado

El anuncio fue muy contundente, pero se está desinflando según pasan las horas. La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmó ayer que el Gobierno estaba estudiando dos fórmulas para facilitar la conciliación en esta vuelta al cole marcada por la pandemia, para los padres y madres que tuvieran que cuidar a sus hijos en caso de cuarentena. Celaá afirmó que el Ejecutivo barajaba dos opciones: habilitar permisos retribuidos, que supuestamente estaba discutiendo con Trabajo, o conceder bajas laborales, que indicó que estaba hablando con Sanidad. Sin embargo, en la Seguridad Social y en el Ministerio de Trabajo no dan información sobre este permiso retribuido y esta mañana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que Celaá se refería ayer al Plan MeCuida, las facilidades para conciliar que se aprobaron en esta crisis sanitaria y que permiten llegar a ausentarse del puesto de trabajo, pero sin remuneración. Es decir, el trabajador no va al trabajo, pero no recibe ningún ingreso, ya que la Seguridad Social no habilitó ninguna prestación en este sentido.

"La ministra Celaá, hablé ayer con ella, hablaba justamente del Plan MeCuida", ha afirmado la ministra Yolanda Díaz este jueves en una entrevista en RNE. "No se trata de elegir [entre las opciones del permiso retribuido o una baja laboral], estamos desplegando muchas herramientas a la vez. Ella señalaba el compromiso de este Gobierno para paliar una de las grandes realidades en nuestro país que es que tenemos que cuidar a nuestros hijos e hijas y a nuestros mayores", ha añadido la ministra de Trabajo.

Con esta declaración se confirma la incertidumbre sobre ese supuesto permiso retribuido que se estaba negociando, según Celaá, y sobre el que ayer no daban detalles en el Ministerio de Trabajo ni en el de Seguridad Social. Isabel Celaá afirmó que ambos mecanismos (el permiso y la baja laboral) ya se habían desplegado durante la pandemia, lo que llevó a pensar que se refería al permiso retribuido recuperable, por el que las empresas pagaron los salarios a sus trabajadores que no podían teletrabajar durante el parón económico del 20 de marzo al 9 de abril a cambio de que recuperaran las horas más adelante.

Sin embargo, ayer en Trabajo no confirmaban el estudio de este permiso y remitían a la Seguridad Social en caso de que se tratara de una prestación, ya que es el organismo responsable de estas. En el Ministerio de la Seguridad Social por su parte redirigían a Educación y a la negociación que está llevando a cabo con las Comunidades Autónomas sobre la vuelta al colegio y que se ha retomado este jueves.

Ayer por la tarde, el propio Ministerio de Educación rebajaba el tono sobre las medidas para la conciliación anunciadas para los padres. "Se está empezando a abordar y veremos si es posible", zanjaban este miércoles fuentes del Gobierno.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha escurrido el bulto esta mañana en una entrevista en Espejo Público, en la que se le ha preguntado por estas dos opciones anunciadas por Celaá. "Tenemos que ser conscientes de que todas las medidas que se adoptan tienen un impacto en términos de los costes", ha señalado Calviño, que ha señalado que "nuestra prioridad es que los colegios reabran" y ha subrayado que "las familias con menos recursos son las que tienen más dificultades para que los niños sigan la educación a distancia". Calviño ha destacado también que "el apoyo de las familias ha sido una de las prioridades absolutas desde el principio".

En cualquier caso, la ministra de Trabajo no ha descartado que el Ejecutivo pueda llegar a tomar más medidas para favorecer el cuidado de los menores y la conciliación laboral en este curso escolar atípico por la COVID-19. "Se van a desplegar las medidas que sean necesarias para que podamos cuidar de los hijos e hijas, de los docentes, para poder preservar uno de los valores más importantes, que es la educación", ha asegurado Yolanda Díaz.

Trabajo confirma la extensión de plan MeCuida

La responsable del Ministerio de Trabajo ha reiterado un mensaje de "tranquilidad" para los padres y madres en el inicio de curso. "¿Por qué digo tranquilidad? Tenemos a día de hoy el Plan MeCuida, que se encuentra en vigor hasta el 22 de septiembre", ha recordado la ministra y que ha asegurado que es una de las medidas que se van a prorrogar en la próxima negociación con los sindicatos y la patronal. "Transmito tranquilidad, el Plan MeCuida va a continuar", ha insistido.

Este plan consiste en varias opciones legales de conciliación laboral que legisló el Ministerio de Trabajo al inicio de la emergencia sanitaria y que permiten que el trabajador adapte la jornada laboral para poder cuidar a menores o mayores dependientes, ya sea con la petición de cambios de turno o con otra modalidad de trabajo (como el teletrabajo), así como la posibilidad de reducir su jornada para cuidar, hasta llegar incluso al 100% del horario. Esta última opción, por la que la persona trabajadora no va a su puesto, no está compensada con una prestación económica, por lo que desde distintos colectivos se ha criticado que no supone verdaderamente una opción para los hogares de escasos recursos, que no pueden permitirse esa reducción de ingresos.

Además, Díaz ha recordado que ya existe la posibilidad de bajas laborales por cuarentena por COVID-19 para los casos de padres cuyos hijos sean positivos y deban aislarse de manera preventiva. Lo que no existe, y es la clave de la discusión en estos momentos, es una baja (o otra prestación) para los padres en caso de que los menores tengan que guardar cuarentena por un contacto con un positivo por coronavirus, por ejemplo, un compañero de clase.

El anuncio de un permiso remunerado para cuidar, como que el ha vuelto a mencionar ahora Isabel Celaá, estuvo ya sobre la mesa del Gobierno en el pasado y llegó a anunciarse por parte del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero finalmente se descartó. Al inicio de la pandemia, Escrivá anunció un permiso retribuido a cargo de la Seguridad Social para que los trabajadores sin acceso al teletrabajo pudieran ausentarse para cuidar a sus hijos, cuando el cierre de escuelas estaba localizado en muy pocas Comunidades Autónomas. La situación generalizada de suspensión del curso escolar en todo el país, extendida en el tiempo y no como algo temporal, hizo que el escenario que preveían en la Seguridad Social quedara "superado" por las circunstancias de la pandemia, apuntó más tarde el ministro.

Una vez más, el tiempo dirá si el nuevo anuncio de un permiso retribuido para cuidar por un miembro del Gobierno se queda en nada o se concreta finalmente como una nueva medida para paliar los efectos de la pandemia.