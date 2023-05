Los sindicatos de la Inspección de Trabajo inician paros parciales y avisan de una huelga general a partir del 26 de junio

La segunda fase de movilizaciones del personal de la Inspección de Trabajo se ha iniciado este 9 de mayo. La mayoría de sindicatos han convocado paros parciales de media hora para toda la plantilla del organismo público a lo largo del mes de mayo, con una primera convocatoria este martes, de las 10.30h a 11h. La convocatoria intensifica los paros semana a semana, en junio se prevén extender a una hora de duración y a partir del lunes 26 de junio los representantes de los trabajadores plantean la convocatoria de una huelga indefinida.

El conflicto en la Inspección de Trabajo entra así en una segunda etapa, han explicado los representantes sindicales, en su batalla para que se cumpla el acuerdo con mejoras laborales alcanzado con el Ministerio de Yolanda Díaz en julio de 2021. “Hace casi dos años”, insistían este martes en una rueda de prensa los sindicatos convocantes (CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT y Usess), a la que no se ha unido en esta fase UPIT.

El pacto de julio de 2021 incluía la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en la Inspección de Trabajo, con medidas como el refuerzo de la plantilla, pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección, explican a este medio desde los sindicatos.

Los sindicatos señalan sobre todo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, por bloquear la aplicación del acuerdo, pero también al de Trabajo por no cumplir con lo pactado con los trabajadores y también por no dialogar con la representación de la plantilla ante esta situación. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, reiteró hace unas semanas “el compromiso” del Ministerio en el refuerzo del organismo público, con más efectivos y presupuesto, pero los sindicatos advierten de que estos anuncios no cumplen con lo pactado.

Solo “un primer paso” ante la sobrecarga del personal

Los representantes de la plantilla han destacado este martes la sobrecarga de trabajo que enfrenta el personal del organismo público vigilante del cumplimiento de la legislación laboral. “Si la Inspección no funciona, los derechos decaen”, ha destacado la representante de UGT.

En CSIF han resumido que los actuales efectivos alcanzan unos “900 inspectores, 1.200 subinspectores y 850 personal estructural”, que deben velar por los derechos laborales “para más de 20 millones de trabajadores”. “No damos abasto, es imposible”, ha subrayado su representante, Miguel Ángel Montero, en la rueda de prensa de este martes.

En CCOO han destacado que el acuerdo con mejoras laborales solo era “un primer paso, un primer escalón” en la buena dirección, pero que requería de seguir siendo ampliado en el futuro para alcanzar los niveles óptimos de personal, que el sindicato ha cifrado en “unos 4.500 trabajadores”, ha detallado Josetxo Gándara. Con el incumplimiento de este pacto, en la representación sindical temen que tampoco llegue en un futuro este refuerzo necesario.

Tras la denuncia ya presentada ante la Comisión Europea, Ana Ercoreca, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), ha explicado que se está preparando otra, ahora ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplir varios convenios. En concreto, el 81, que recoge la necesidad de una “Inspección con fuerza y recursos para acabar con la precariedad laboral”; el convenio 150, que hace mención a la negociación con los representantes de los trabajadores y el convenio 151, sobre el emplazamiento a que se abran procesos de mediación y arbitraje en los conflictos laborales, ha detallado Ercoreca.

El calendario de paros parciales

Así, con el aviso de una huelga indefinida a partir del lunes 26 de junio si el acuerdo sigue sin avances, los representantes sindicales han convocado el siguiente calendario de paros parciales:

Durante el mes de mayo,

Martes 9: De 10.30h a 11:00

Jueves 11: De 12:30 a 13:00

__

Lunes 15: De 9:30 a 10:00

Miércoles 17: De 11:30 a 12:00

Viernes 19: De 13:30 a 14:00

__

Lunes 22: De 9:30 a 10:00

Martes 23: De 10:30 a 11:00

Miércoles 24: De 11:30 a 12:00

Jueves 25: De 12:30 a 13:00

Viernes 26: De 13:00 a 13:30

__

Lunes 29: De 9:30 a 10:00

Martes 30: De 10:30 a 11:00

Miércoles 31: De 11:30 a 12:00

Jueves 1: De 12:30 a 13:00

Viernes 2: De 13:00 a 13:30

En el mes de junio:

Martes 6: De 10:30 a 11:30

Miércoles 7: De 11:30 a 12:30

Jueves 8: De 12:30 a 13:30

__

Lunes 12: De 9:30 a 11:30

Miércoles 14: De 11:30 a 13:30

Viernes 16: De 12:30 a 14:30

__

Martes 20: De 10:30 a 13:30

Jueves 22: De 11:30 a 14:30

Viernes 23: De 11:30 a 14:30